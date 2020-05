Descubre 'Season of Enchantment', primera temporada de 'Sky: Children of the Light'

Hace tan solo unos días que Sky: Children of the Light aterrizaba en dispositivos Android. La emotiva aventura de Thatgamecompay, que recordamos gozó de un gran éxito en su lanzamiento para iOS hace menos de un año, se actualiza para ambos dispositivos con Season of Enchantment, un nuevo evento de temporada en el que durante diez semanas los jugadores podrán visitar el barco abandonado en Golden Wasteland y descubrir la devastación generada por un grupo de espíritus.El evento nos permitirá embarcarnos en miniexpediciones para aprender más sobre los poderes de las seis fuentes de luz que habrá que conseguir, recopilar nuevos espíritus y coleccionables como expresiones, peinados, capas y máscaras o un nuevo colgante estacional.

Después de hacerte amigo de cada espíritu, podrás ver qué coleccionables tiene para ofrecer seleccionando su estrella en el menú de la constelación, que puede desbloquearse usando Seasonal Candles o Seasonal Hearts. Del mismo modo se ha confirmado un pase de aventura (de pago) para desbloquear eventos estacionales que permitirán a los usuarios recibir el doble de recompensas cada vez que suban de nivel su relación con un espíritu.

Sky es un mundo en constante expansión, por este motivo desde la desarrolladora han adelantado las aventuras que llegarán durante las próximas semanas, con eventos temáticos que celebrarán el Día de la Tierra o el comienzo de la Temporada de Encantamiento, un nuevo espíritu viajero que llegó el pasado 30 de abril.

Sky: Children of the Light se encuentra disponible de manera gratuita para iOS y Android a través de App Store y Google Play.