Epic Games confirma el regreso de Fortnite y su tienda para iOS, pero solo en Europa

Los jefes de Epic Games han confirmado su regreso oficial al entorno iOS, el sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. Sin embargo, la medida sólo se aplicará en la Unión Europea, donde la legislación permite instalar legalmente una “tienda alternativa” al operador del videojuego.

La confirmación llega con un texto de la propia casa de entretenimiento en forma de retrospectiva de 2023 que incluye algunas intenciones para el año en curso.

En la publicación, confirma que ya han recibido una cuenta de desarrollador para la estructura, un paso importante hacia el lanzamiento de aplicaciones y juegos de iPhone, iPad e incluso las gafas Apple Vision Pro.

“2023 fue un año increíble para los juegos, y 2024 será otro gran año con títulos nuevos y emocionantes que llegarán a Epic Games Store”, explica la nota publicada en su portal oficial.

2023 was another great year of growth for the Epic Games Store, and we're excited for what's coming next here in 2024!Thank you for being a part of our expanding community of developers, publishers, players & creators.Check out our 2023 Year in Review: https://t.co/dzvbma3NiP pic.twitter.com/tPm6Aec9sE