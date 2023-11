Football Manager 2024: Un imprescindible para los amantes del deporte rey

Son muchas temporadas las que el estudio Sports Interactive y Sega ofrecen a los futboleros de pro un título que se sale de la norma establecida por juegos de fútbol clásicos.

Hablamos de ‘Football Manager’, un simulador que permite a todos aquellos disfrutar de la cara más táctica del deporte rey. Un juego que resulta de lo más apasionante y absorbente para los estudiosos de esta disciplina, con una entrega que se presenta como la más completa hasta la fecha.

Fútbol desde los despachos

Para todos aquellos que no conocen la veterana saga, ‘Football Manager’ nos anima a convertirnos en los gerentes o managers del club que deseemos. Es decir, nos invita a dirigir al equipo que más nos apetezca desde los despachos, con todo lo que eso conlleva.

Una visión absolutamente apasionante y que va mucho más allá de los partidos, dado que es necesario tomar todas las decisiones estratégicas, corporativas y de gestión que tienen que ver con el club seleccionado.

De inicio, la primera decisión que tenemos que tomar es el equipo que queremos dirigir entre una incontable cantidad de ellos.

Terminada esta selección y una vez creado nuestro entrenador con el editor correspondiente (el cual es bastante completo teniendo en cuenta el género al que pertenece el título), nos toca realizar las tareas propias de gestión y administración de un club.

Una labor que nos puede llevar mucho tiempo debido a que es necesario leer decenas de mails, estudiar toda la información que nos van facilitando, sopesar las opciones que llegan a la mesa de nuestro despacho, etc.

2x1: entrenador y manager

¿Y de qué tipo de labores estamos hablando? Pues… prácticamente de todo. Ceder futbolistas, planificar en profundidad cada día de la semana, firmar acuerdos de patrocinios, echar un vistazo a la prensa…

En definitiva, cualquier cosa que se te pase por la cabeza y que tenga que ver con la gestión interna de un equipo de fútbol forma parte del día a día en ‘Football Manager 2024’.

Podemos asegurar que hay mucha información que manejar y asimilar, lo que da como resultado una jugabilidad muy pausada, estratégica y, por qué no decirlo, cautivadora a poco que te llame la atención la cara más “sesuda” del deporte rey.

¿Tiki taka, fútbol control o catenaccio?

No sólo debemos gestionar al club de nuestros amores. Una vez llega el día del partido, en lugar de controlar a los jugadores como sucede en los títulos de fútbol convencionales, aquí nos toca realizar otras funciones, como decidir qué dibujo táctico vamos a plasmar sobre el terreno de juego, el once con el que queremos salir de inicio, cuáles van a ser las indicaciones y detalles técnicos que queremos que nuestros jugadores pongan en práctica en el campo, etc.

Lo bueno es que tenemos una amplísima gama de opciones y posibilidades a nuestra disposición, desde plantar un “autobús” para que no pase ni el viento entre nuestras pobladas líneas defensivas, a correr como si no hubiera mañana hacia la portería rival cada vez que alguno de nuestros jugadores roba un balón.

Uno de los grandes alicientes que nos otorga el juego en esta faceta es que, en función de cómo vaya el partido, tenemos que ir tomando las decisiones que creamos oportunas en tiempo real. Cambiar de posición a un jugador determinado, fijar a ciertos jugadores del equipo rival con marcajes al hombre, explotar las jugadas a balón parado…

Resulta de lo más gratificante comprobar cómo podemos cambiar el transcurso de un encuentro y su resultado con decisiones tácticas tomadas sobre la marcha.

La entrega más completa

Los desarrolladores de Sports Interactive han tenido en cuenta las críticas y sugerencias de los usuarios para dar vida a la entrega más ambiciosa hasta la fecha de ‘Football Manager’.

Una edición que incluye mejoras muy evidentes, como por ejemplo interfaces de menú más claras y “limpias”, la integración de la liga japonesa (J-League) o todo lo que tiene que ver con el mercado de fichajes, aspecto que ha mejorado muchísimo en relación a lo plasmado en la entrega anterior.

Igualmente, también se ha potenciado la vertiente técnica y el desarrollo de los encuentros. La física del balón es más creíble, las animaciones de los futbolistas son más suaves, la iluminación de los estadios mejora y la ambientación global de los partidos está mucho más conseguida.

A esto hay que añadir otras innovaciones como el renovado sistema de lanzamientos a balón parado, un aumento significativo de la IA de los agentes de los jugadores, el incremento en la cantidad de opciones de motivación para los jugadores y demás elementos, dan como resultado un juego más completo y atractivo.

No inventa la rueda, pero esta versión mejora ostensiblemente lo disfrutado en la edición del pasado año, lo cual es mucho decir dada su notable calidad.

Un simulador muy completo y absorbente

Está claro que ‘Football Manager 2024’ juega en otra liga. Un producto destinado a un público distinto, a los verdaderos entendidos del deporte rey, brindándoles un universo de posibilidades en el que los usuarios tienen que convertirse en el eje central sobre el que gira toda la base táctica y estratégica del club de su elección.

Un título muy absorbente, denso en el mejor de los sentidos y que goza de una base de datos del todo increíble.