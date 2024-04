Fortnite estrena un interesante evento de colaboración con Avatar: The Last Airbender

Epic Games ha dado comienzo a un evento de colaboración entre ‘Fortnite’ y ‘Avatar: The Last Airbender’. El popular juego recibirá skins de los personajes principales de la primera saga: Katara, Zuko y Toph.

El contenido estará disponible a partir de hoy 9 de abril y el momento para lanzar el crossover no puede ser más acertado, aprovechando el estreno de la nueva serie Live Action de Netflix.

El juego de Epic Games suele confiar habitualmente en sonadas colaboraciones y, de hecho, recientemente, los personajes de ‘Fall Guys’ también llegaron al videojuego.

Las máscaras de Katara, Zuko y Toph están disponibles en la tienda de ‘Fortnite’, pero destacamos que Korra está disponible en el Pase de Batalla del juego, junto con el Capítulo 5: Temporada 2.

Yip yip! Get ready, Avatar: The Last Airbender is coming to Fortnite.Katara, Zuko, and Toph land in the Shop tomorrow. pic.twitter.com/PlP1PWs7Bl