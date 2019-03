Google irrumpe en los videojuegos con Stadia, su servicio 'streaming' para jugar sin consola

Google anunció este martes que entrará en el mundo de los videojuegos con Stadia, un nuevo servicio de streaming que permitirá a los usuarios jugar desde cualquier lado mientras dispongan de conexión a internet. Será similar a Netflix para las películas y series o Spotify para la música. Se tratará de una forma de hacer llegar a los usuarios los juegos sin necesidad de un formato físico y sin descargas.

La plataforma estará basada en un modelo de suscripción al que se accederá a través de cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, el teléfono o el dispositivo de reproducción multimedia Chromecast, y dará acceso al cliente a un extenso número de videojuegos.

La compañía ha avanzado que la capacidad de reproducción de los títulos que conformarán su catálogo alcanzará hasta una resolución de 4K y tendrá una tasa de imágenes de 60 frames por segundo.

Welcome to #Stadia, an all-new way to play from @Google. Coming in 2019. pic.twitter.com/Hlj0fVw3zC