Immortals of Aveum recibe una potente actualización repleta de contenido y modos gratuitos

El equipo de Ascendant Studios revela las características de la mayor actualización de ‘Immortals of Aveum’ hasta la fecha: “La actualización Ecoleccionista”, se corresponderá a la versión 1.0.6.0 del videojuego, cuya distribución se ha previsto para el 16 de noviembre.

A partir de esta fecha, sus jugadores podrán ampliar la experiencia con contenido jugable inédito, equipo y lore en el paquete gratuito. En la misma línea el formato incorpora nuevos modos como “Nueva partida+” y “Dificultad Gran Magnus”, así como mejoras de rendimiento.

Preparaos para el combate, porque según se desprende de los datos facilitados por Ascendant Studios, necesitaréis astucia, reflejos rápidos y hasta el último gramo de magia para la aventura.

Y eso no es todo, ya que se ha confirmado que, aprovechando la puesta de largo de la actualización, al mismo tiempo se publicará una prueba gratuita para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, que se suma a la demo para PC en Steam que estará disponible en la segunda mitad de noviembre.

En primer lugar, con el paquete 1.0.6.0 llegan nuevos contenidos de historia y juego para aquellos que hayan alcanzado los capítulos finales del título. La actualización propone un nuevo objetivo de final para quienes demanden más historia y contenido tras llegar a los últimos capítulos.

