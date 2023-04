La Fuerza es intensa en Jedi: Survivor pero hay pequeñas interferencias en la galaxia

La Fuerza es intensa en Respawn Entertainment. Tras el notable éxito de ventas y críticas que obtuvo en 2019 con la publicación de Star Wars Jedi: Fallen Order, los responsables de Apex Legend y la saga Titanfall vuelven a la carga con la segunda parte de la aventura de Cal Kestis en Jedi: Survivor. Y la propuesta, lejos de ser una mera continuación continuista, se convierte en todo un golpe en la mesa demostrando que el refranero popular se equivoca y segundas partes sí son buenas (y mucho mejores).

Star Wars Jedi: Survivor Género: Acción Lanzamiento: 28 de abril Desarrolladora: Respawn Entertainment Plataformas: PS5, Xbox Series y PC Textos: Español Voces: Español Precio: 70-80€

Las expectativas que se habían generado con esta nueva iteración del extenso y fascinante mundo de Star Wars eran muy altas, y más aún, tras el primer acercamiento de Respawn a la mítica saga cinematográfica por su contrastada profesionalidad. Y las sensaciones que deja cuando comienzan a bailar en pantalla los créditos es que lo han vuelto a lograr. La evolución a todos los niveles que experimenta nuestro héroe en esta segunda entrega es tan grande que cuesta creer que solo han necesitado un capítulo más para llegar a este nivel. Porque sí, Jedi:Survivor es más grande, más maduro, más complejo, más emotivo y más épico en todos sus apartados: historia, mecánicas, jugabilidad, apartado artístico y apartado técnico y sonoro.

¿Y eso en qué se traduce? En que tenemos por delante una aventura que puede perfectamente doblar en tiempo a Fallen Order ofreciendo multitud de nuevas capas de personalización y mecánicas de desarrollo de nuestro personaje que lo hacen aún más disfrutable.

Una historia made in Star Wars

Pero vayamos por partes. La historia nos sitúa cinco años después de los acontecimientos de la primera entrega y ahora manejamos a un Cal Kestis mucho más maduro. Ya no es aquel padawan convertido en jedi dubitativo y temeroso. Ahora manejamos a un caballero jedi que ha sufrido, recibido muchos varapalos y que tiene muy claras sus ideas: acabar con el imperio. Por ello, redobla su colaboración con SaW Gerrera, líder de los Rebeldes de Onderon, con el objetivo de seguir bregando contra el Imperio (recordemos que arco argumental se desarrolla entre los capítulos III y IV de la saga galáctica).

Kestis volverá a reunir al equipo que le acompañó en la primera entrega y realizará un gran descubrimiento que puede suponer un cambio en la balanza. Y hasta ahí podemos leer para evitar spoilers. Solo apuntar que la historia tiene sus altibajos pero que pasada la mitad de la aventura avanza sin tregua y ofrece giros de guión y un final a la altura de la saga.

Como podréis imaginar, el bueno de Kestis ya comienza con todos los poderes que obteníamos al acabar Fallen Order por lo que de primeras ya nos sentiremos como poderosos jedi pero la magia del juego reside en que ofrece nuevas ramas de especilización y poderes que amplían aún más, si cabe, las habilidades de Cal por lo que, pese a ser ya bastante poderosos inicialmente, no será un paseo militar.

No en vano, el bestiario en esta segunda entrega se amplía con más clases de soldados imperiales, piratas y, lo mejor de todo, droides de las Guerras Clon que harán las delicias de los fans de Star Wars por sus divertidos comentarios y sus siempre desacertadas elecciones a la hora de atacarnos.

Sables láser al poder

¿Y cómo es el combate? Pues ha mejorado un par de peldaños añadiendo hasta cinco diferentes posturas con los sables láser y cada una de ellas con diferentes ventajas y desventajas así como combos. Siempre podremos llevar dos seleccionadas y para cambiarlas deberemos acudir a los tradicionales puntos de meditación y guardado.

Como novedad, se añade una nueva capa de complejidad con ventajas que iremos encontrando mientras exploramos los planetas que visitamos y que nos confieren la posibilidad de por ejemplo regenerar la vida lentamente, lanzar más lejos la espada o tener más tiempo para bloquear (por citar algunas de un total de 25).

Todo ello conforma un combate satisfactorio e intenso al que se sumarán en más de una ocasión nuestros compañeros de aventura a los que podremos dar órdenes para atacar y acabar con enemigos en combos sincronizados que recuerda mucho a lo visto en Marvel Guardianes de la Galaxiay que analizamos hace unos meses en El Loot de Txeron.

La exploración también ha crecido y madurado al contar con más movimientos y poderes para desplazarnos por el mapeado (mención especial a las monturas terrestres y aéreas) que sigue apostando por esa fórmula de metroidvania y toques de mundo abierto en algunos casos que nos empujan a dejarnos llevar para recolectar nuevos coleccionables y recursos para intercambiarlos con varios personajes secundarios que nos gratificarán con prendas y elementos de personalización para nosotros y nuestro fiel robot BD1 así como también las citada ventajas.

Todo suma en una propuesta que también cuenta con misiones secundarias, aquí llamadas rumores, la mejora de una taberna que será como nuestro centro de operaciones, los templos Jedi al más puro estilo de los de Zelda Breath of the Wild para poner en prácticas todos nuestros poderes, etc.

Rendimiento, el Lado Oscuro

En definitiva, un producto que se expande por todos sus ángulos y que también lo hace, como no, en lo visual, artístico y sonoro. Que no se publique en PS4 y Xbox One es un claro signo del salto gráfico que ha dado el título que ofrece mejores animaciones, distancia de dibujado, iluminación, texturas más detalladas pero, y aquí está el lado tenebroso de la Fuerza, con un rendimiento muy inestable.

Nosotros hemos probado el juego en los dos modos: rendimiento (60fps y resolución 1440p) y Calidad (30fps y 4K variable) y en ambos las caídas de framerate hasta el punto de ser casi diapositivas son muy comunes, sobre todo, en entornos abiertos. Un hándicap que resta a la propuesta debido a que la agilidad y habilidad del jugador se resienten. Desde Respawn ya han avanzado que habrá varios parches para mejorar el rendimiento pero en la versión que nosotros hemos probado (la 1.02) previa al día de lanzamiento eran persistentes.

Conclusiones

Pese a todo, la propuesta es totalmente recomendable. Es un producto redondo, claro ejemplo de un más y mejor de manual, que expande el universo Star Wars y que alcanza cotas sobresalientes de inmersión con su épica banda sonora. Ofrece más de 50 horas de diversión si queremos completarlo al 100% y llega doblado y traducido al español. Su propuesta jugable no para de expandirse y su capacidad de sorprendernos con los nuevos poderes y habilidades de Kestis le permiten mantener siempre el listón muy alto. Sin duda, es el mejor videojuego que se ha hecho de Star Wars en la última década en un claro ejercicio de madurez de Respawn Entertainment y Electronic Arts que nadie debería dejar escapar. ¿Qué más se puede pedir, joven jedi? Que la Fuerza te acompañe.

