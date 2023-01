Kingdom Rush, el rey de los Tower Defense, llega a Xbox One y Series X|S

Lanzado originariamente para móviles en 2011, ‘Kingdom Rush’ es posiblemente el Tower Defense más famoso del mundo, un título basado en resistir oleadas de enemigos construyendo torres defensivas.

Su historia es un caso de éxito: Armor Games, estudio detrás de su desarrollo, publicó primero el juego en formato flash para Windows, pero rápidamente se dieron cuenta de su gran potencial y lo portaron a iPad, donde triunfó sin paliativos, siendo uno de los 10 títulos más jugados en casi todo el mundo durante meses.

En 2013 llegó a Android multiplicando su éxito. Posteriormente se estrenaron sendas secuelas: ‘Frontiers’, ‘Vengance’ y ‘Origins’ al tiempo que ampliaban el número de plataformas, como Nintendo Switch y Steam. No existen cifras globales de su éxito, pero sin temor a equivocarnos, estamos convencidos que más de 120 millones de personas ya han probado suerte en la construcción de torreones defensivos.

El formato para móviles actual de esta versión (no de las posteriores) es free to play a modo de “embajador” de la licencia, pero las versiones posteriores, o las versiones de PC y consola tienen un modelo tradicional de pago. Es el caso de la versión más completa del juego, que se estrena ahora en Xbox One y Series X|S.

Un éxito que estrena nueva plataforma

Tras más de 10 años de éxito, el título aterriza en plataformas de nueva generación sin perder un ápice de diversión y con toda la experiencia de más de una década en el mercado.

El gigante Tencent, que desde hace algún tiempo participa en el capital social de Armor Games, también ha anunciado que pronto, sus secuelas ‘Frontiers’ y ‘Origins’, también llegarán a la plataforma de Microsoft.

En cuanto al argumento, los jugadores podrán visitar todos los rincones del mágico y fantástico reino de Linirea, un territorio acosado por hordas de criaturas que tratarán de conquistarlo. ‘Kingdom Rush’ invita a los jugadores a utilizar diferentes estrategias para rechazar a los enemigos, liderados por el temible Vez'nan. El rey Denas requerirá de nuestros servicios para defender la cuidad de Puertosur ya desde el comienzo del juego.

Para quienes no conozcan la entrega, hay que saber que una de las mejores bazas con las que cuenta ‘Kingdom Rush’ es su fantástica y bien diseñada curva de dificultad, que nos ofrecerá, a cada segundo, desafíos más complejos, pero a la vez asequibles, manteniendo al jugador en un precario equilibrio entre el aprendizaje de nuevas mecánicas, héroes, habilidades, construcciones y logros frente a decenas de nuevos enemigos diferentes que tratarán de derrotarnos en cada nueva fase.

Llega el momento de la lucha

Por describir el juego de forma sencilla: nos plantea superar diferentes escenarios en los que habrá un camino por el que llegarán los enemigos; nuestra misión, ubicar antes y durante la partida torres en el camino para optimizar las capacidades de defensa: al comienzo podremos utilizar torres básicas de arqueros, artillería, de magos y barracas con tropas defensivas.

Estas torres se podrán mejorar con hasta 18 habilidades diferentes y reforzar nuestra defensa con héroes, pedir refuerzos de soldados e incluso lanzar terribles lluvias de meteoritos. Puede parecer que nuestra defensa sería infranqueable, pero el juego se encarga de demostrarnos lo contrario enviando, de forma constante, inmensas oleadas de enemigos también con características especiales.

Como si de una partida de ajedrez se tratase, tendremos que tomar decisiones estratégicas en cada momento para no acabar siendo derrotados; desgraciadamente, la partida termina cuando un número determinado de tropas enemigas traspasen nuestras defensas.

La versión para Xbox cuenta con un estupendo apartado gráfico. Además, el hecho de poder jugarlo en pantalla grande, ya que durante más de 10 años nos hemos dejado literalmente los ojos jugando en plataformas móviles, es de agradecer.

Si eres jugador habitual puedes optar por la modalidad Veterano, aunque si lo acabas de conocer, nuestra recomendación es que comiences en la modalidad Novato como mejor opción. Pero no te preocupes, el juego ofrece constantes ayudas y consejos, por lo que, pese a parecer que hay fases infranqueables, con paciencia, atención al detalle y algo de velocidad de manos, podremos solventarlas.

El manejo, quizá uno de los mayores hándicaps que podríamos encontrar en la versión de consola, no será crucial para establecer nuestra estrategia. La combinación de pad y cruceta permite acceder a todas las funciones rápidas que el juego requiere. En definitiva, una versión que ha tardado demasiado en llegar, pero que los usuarios de Xbox seguro agradecerán.