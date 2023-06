The Last Hero of Nostalgaia: el Souls que se ríe de su sombra anuncia estreno en PS y Switch

La fantasía oscura (mejor si es medieval) y el tono agrio, son dos características preponderantes cuando nos referimos a videojuegos de la clase denominada “Souls” o “Soulslike”, un sub-género entre las obras de rol de acción (o acción y aventura), que se caracteriza por sus altos niveles de dificultad y una trabajada narrativa.

Pero hay un exponente de su clase que logra entretejer estos elementos sobre un tapiz irónico que se burla de ambos. Se trata de ‘The Last Hero of Nostalgaia’, un título desarrollado por Over The Moon Games que se publicó el año pasado para Xbox y PC, y ahora, coincidiendo con la entrada de su primera expansión, amplía su espectro de jugadores entre los usuarios de PlayStation y Switch.

Humor y jugablidad

Si te consideras un experto del género y presumes de no perderte ninguno de sus títulos, no puedes dejar de pasar ‘The Last Hero of Nostalgaia’, que básicamente es una sátira de lo que presentan los “Soulslike”, centrándose especialmente en las creaciones de FromSoftware.

Just when you believed the adventure had come to an end...Behold a new evil riseth.The Last Hero of Nostalgaia The Rise of Evil is coming to PC, Xbox, Playstation and Nintendo Switch 20 June 2023! — The Last Hero of Nostalgaia The Rise of Evil Soon! (@PlayNostalgaia) May 31, 2023

Pero no queda ahí, porque a lo largo de toda la aventura, ya sea por los comentarios del narrador, las conversaciones con los PNJ (Personajes No Jugadores) o por su misma historia, la producción ironiza directamente sobre el propio universo del ocio interactivo.

La narrativa nos traslada hasta Nostalgaia, el mundo de los videojuegos que se ha infectado de "pixelización" y tú, como el héroe pixelado más feo que se haya conocido, deberás enfrentarte a una horda de bárbaros habitantes, acompañado además por un cínico narrador que detesta el hecho mismo de tu existencia.

Durante la aventura el jugador avanza por tramos donde no faltan referencias y guiños a series como Sonic, Zelda, Castlevania, Resident Evil, Kingdom Hearts y así hasta quedar harto.

“Cada partícula de fidelidad se esfuma en el aire. El olvido aguarda con hambre feroz, deseando devorar hasta nuestros más felices recuerdos de los juegos a los que hemos jugado. Sin embargo, mientras se apaga la luz y se reducen los cuadros, incluso en un mundo al borde de la destrucción surge la esperanza para contraatacar”, explica su sinopsis.

Incluso siendo un juego que no se toma en serio a sí mismo, lo más curioso es que es capaz de ofrecer una jugabilidad sorprendentemente sólida, mejor que muchos otros exponentes de su misma especie.

Para ser justo, ‘The Last Hero of Nostalgaia’ tan solo replica las mecánicas de movimiento, esquiva y ataque de ‘Dark Souls’, pero lo hace muy bien. Además, se apoya en una gran cantidad de armas y armaduras, lo que garantiza una completa personalización.

Esperando la demo gratuita

Por suerte, junto a la posibilidad de acceder a una demo gratuita para PC, el 20 de junio recibiremos las versiones para PlayStation y Switch, acompañadas de materiales destinados a ampliar la experiencia. Concretamente, el paquete de contenido extra “The Rise of Evil” promete nuevas áreas, armas, armaduras, enemigos, jefes y más risas.

Requisitos mínimos The Last Hero of Nostalgaia – PC:

SO: Windows 10 64-bit; Procesador: Intel i3 Skylake | AMD FX-6000; Memoria: 8 GB de RAM; Gráficos: AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti; Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible.

Requisitos recomendados The Last Hero of Nostalgaia – PC:

SO: Windows 10 64-bit; Procesador: Intel i5 Coffee Lake | AMD Ryzen 3; Memoria: 8 GB de RAM; Gráficos: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970; Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible