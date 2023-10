Lords of the Fallen: Un soulslike de raza y un excelente ejemplar en su ámbito

Aunque hace diez años no obtuvo el mejor de los resultados, ‘Lords of the Fallen’ fue uno de los primeros videojuegos en experimentar con la fórmula “Souls-like”, un género dentro del segmento de rol de acción y aventura que se decanta por exigir un alto grado de habilidad al jugador, el cual habitualmente es compensado con una potente narrativa de fantasía oscura.

Sin embargo, la entrega -rebautizada- que nos ocupa actúa como reinicio y, al mismo tiempo, secuela del desafortunado original de 2014.

Ahora con un desarrollo liderado por Hexworks bajo el amparo de CI Games, los artesanos digitales con base en Barcelona se enfrentan un reto por partida doble: convencer a aquellos que no quedaron satisfechos con la entrega anterior y reivindicarse como uno de los grandes en su género.

Para realizar este difícil pleno, el equipo opta por ir mucho más allá de la aplicación práctica de una nueva versión que redunde sobre el programa original.

Se mejora la totalidad de mecánicas, se amplía su extensión, explorable hasta en cinco veces en contraposición con el anterior capítulo e incorpora a la fórmula un elemento que aporta singularidad al conjunto: el mundo Umbral.

¿Tienes curiosidad por conocer cómo ha resultado el nuevo ‘Lords of the Fallen’? En Grupo Joly hemos tenido acceso total a la experiencia desde hace semanas, y todo lo que hemos descubierto lo puedes encontrar aquí. Eso sí, te advertimos que, en este viaje, seguro que vas a morir más veces de las que te gustaría.

A las deidades no les gusta quedarse muertas

Desarrollado en torno a las herramientas de última tecnología que aporta Unreal Engine 5, ‘Lords of the Fallen’ se ambienta cronológicamente unos mil años después de los acontecimientos narrados por su predecesor y nos arrastra a una era marcada por la crueldad y la tiranía.

El dios demonio Adyr fue derrotado, pero como a las deidades no les gusta morir para siempre, su inevitable resurrección está cada vez más cerca. Una vez en la piel de nuestro “Centinela Sagrado”, nos veremos obligados a solucionar tal catástrofe viajando a través de los reinos de los vivos y los muertos, participando en peleas contra jefes colosales de todo tipo en combates a rebosar de adrenalina, y siendo testigos de excepción de una profunda epopeya.

Por tanto, luchando contra la oscuridad y transitando entre los vivos y los muertos, nuestro alter ego esculpirá su propia leyenda en un oscuro mundo de fantasía extremadamente embaucador y peligroso.

Parte de ese atractivo se debe a la confección de una aterradora atmósfera absolutamente en línea con el resto de su familia, que, por lo tanto, nos exigirá exprimir nuestras habilidades frente a criaturas terribles. La jugabilidad se hace fuerte sobre un sistema de combate más rápido donde se aprovechan unos tiempos de ejecución perfectos que demandan precisión quirúrgica.

No obstante, antes de enfrentarnos a monstruos y colosales enemigos, desfilamos ante un editor que personaliza cada detalle del avatar, para luego seleccionar una de las nueve clases disponibles. Al seleccionar por un estilo de lucha adaptado a tus preferencias, tendrás la libertad de crear configuraciones totalmente personalizadas, modificando sus parámetros y desbloqueando ataques devastadores.

Tiene dos espacios para armas, uno principal y uno secundario. Una ranura para hechizos o disparos a distancia, dos para anillos y una para calzar un amuleto.

Un mundo, otro mundo

En términos de diseño de niveles, los autores de ‘Lords of the Fallen’, han sabido entender perfectamente las necesidades de quienes han perdido miles -no cientos, miles- de horas con cada éxito de género publicado.

Con esto, han confeccionado entornos diversos y bien planificados, urdidos para esconder y realzar los elementos necesarios en el momento preciso, ya que, al fin y al cabo, algunas etapas deben repetirse muchas veces. Además del mundo de los vivos, que exploramos la mayor parte del tiempo, también podemos acceder al Umbral, en el plano de los muertos.

Nuestro personaje dispone de una lámpara cuya existencia está fuertemente justificada en la trama, gracias a la cual puede ver lo que se esconde en el otro mundo, explorar la tierra de Axiom y, si es necesario, moverse entre ambos para avanzar en determinadas áreas, además de mostrarse vital para encontrar secretos y atajos que sólo existen en el reino de los muertos.

De base, esta especie de “linterna” es lo que conecta con el Umbral, permitiéndonos comprobar las diferencias entre ambos mundos e incluso traspasarlos. Pero la entidad del artefacto místico es amplia y no solo se aplica a la exploración de los entornos, ya que es posible usarla para extraer el alma de algunos enemigos, abriendo la posibilidad de atacar tanto el cuerpo físico como el espectral al mismo tiempo, mientras el enemigo se encuentra brevemente indefenso.

Otra función que distingue ‘Lords of the Fallen’ del resto de experiencias del mismo espectro lúdico es la posibilidad de plantar una semilla cuya utilidad pasa por asentar un punto de control improvisado. A pesar de ofrecer la impresión de ser una característica que facilitará mucho la aventura, su uso no es ilimitado. Después de todo, es un artículo consumible y sólo puede plantarse en los lugares señalados por la lámpara.

Con todo, te será de mucha utilidad en la exploración de regiones hostiles. Dicho esto, lo que todavía no hemos mencionado es que, a pesar de su crueldad, aquí siempre tenemos dos vidas.

Caído en combate, automáticamente nuestra esencia se traslada al Umbral, donde habrá que contraatacar para sobrevivir. La cuestión, sin embargo, es que el mundo de los muertos es muy exigente y las zonas están repletas de enemigos extremadamente peligrosos.

Batallas épicas

Una parte importante de cualquier Soulslike recae en sus mecanismos de combate. Si el título de 2014 se hizo famoso por ser extremadamente fornido y lento, la fórmula aplicada por Hexworks agiliza de manera brutal sus tiempos y aplica un sólido barniz en las ejecuciones de sus

movimientos, salvajes, contundentes y visualmente espectaculares. Para ofrecer esta entusiasta experiencia de rol, el estudio hace uso de un mapeado interconectado de oscuridad y horror donde no se echan en falta secundarios de calado que refuerzan un rico componente narrativo, tanto para el modo para un jugador, como para su vertiente multijugador -inexistente en el capítulo original- que te permitirá participar de la experiencia con un amigo. ‘Lords of the Fallen’ se puede jugar de forma totalmente cooperativa, sin restricciones.

Gráficamente el juego es impresionante. En nuestro caso, lo hemos ejecutado en un equipo dotado con una tarjeta Nvidia 3070 a 4k/90 fps sin problema alguno y hemos empleado no pocas horas en disfrutar la experiencia en una Rog Ally, que también nos ha brindado una agradable sorpresa a nivel gráfico y operativo. En este sentido, los efectos visuales son nítidos y la iluminación es fenomenal.

Cada área refleja una variedad visual increíble, desde pantanos hasta colinas cubiertas de nieve y relucientes complejos religiosos, todo se representa de una manera fantástica, también en gran parte gracias a un enorme trabajo en el diseño artístico. Sorprende lo grande y denso que es cada parte del conjunto, rematado de forma magnífica con una banda sonora que lo eleva a alturas raramente vistas.

Conclusiones

‘Lords of the Fallen’ es un videojuego increíble y un Souls de raza, visualmente impresionante, narrativamente profundo y tan apabullante a nivel artístico que no deja nada que desear en términos de mitología. No puede faltar una jugabilidad ágil, contundente y precisa, al mejor estilo de sus congéneres.

En realidad, es una recomendación prácticamente infalible tanto para los amantes incondicionales del género como para aquellos que se sienten intimidados, ya que su curva de aprendizaje en combinación con un perfecto modo cooperativo, abre una gran puerta a los interesados en este tipo de experiencias.

Sorprende en su ambientación, su refinada jugabilidad y sus épicas batallas. A esto se suma el uso eficiente del mundo Umbral, que aplica su propia marca genética.