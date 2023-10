Todo lo que debes saber sobre la nueva PS5: más compacta y con reproductor opcional

Con la presentación oficial de un nuevo modelo de PlayStation 5, las altas esferas de Sony Interactive Entertainment (SIE) han puesto fin a los rumores que desde hace meses aseguraban la producción de una configuración más compacta del sistema de entretenimiento.

Ahora que se ha confirmado la nueva línea de hardware, podemos anticipar que los consumidores podrán elegir entre una versión con reproductor de disco y otra que se centra exclusivamente en soportes digitales.

En la información oficial proporcionada por el fabricante se certifica que la nueva versión del hardware más deseado de Sony será un 30% más pequeña que el original.

Además, las nuevas opciones son entre un 18% y un 24% más ligeras, presentando cuatro paneles laterales: los dos superiores tienen un acabado brillante, mientras que los inferiores mantienen su característica mate.

Otra novedad es que quienes adquieran la versión digital no necesitarán mantenerla así durante toda su existencia y podrán ampliar sus características con un módulo reproductor de discos Blu-ray Ultra HD.

✨ Introducing a new look for PlayStation 5 ✨Smaller design with a full-power PS5 experience. Full details on model options at PS Blog: https://t.co/zy8XBuewQd pic.twitter.com/BU26zzBwXq