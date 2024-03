Marvel 1943 Rise of Hydra: Tenemos nuevo juego de Superhéroes, pero no se publicará hasta 2025

Skydance New Media ha revelado la primera batería de datos relevantes de su ambiciosa producción con licencia Marvel, que contará en su estreno con un reparto donde destacan personajes de la talla del Capitán América y Pantera Negra. Su nombre es ‘Marvel 1943: Rise of Hydra’ y se lanzará en 2025. La presentación de los materiales relacionados con la producción se ha realizado en el transcurso del State of Unreal de Epic Games, espacio seleccionado por la desarrolladora para presentar

los primeros retazos de la historia enmarcada en la Segunda Guerra Mundial que servirá como telón de fondo a la acción.

Capitán América y Pantera Negra

Aunque sus primeros materiales se han difundido ahora, el desarrollo del juego se confirmó en 2021, cuando Skydance New Media anunció una asociación con Marvel y aseguraron la producción de un título original. La revelación de ‘Marvel 1943’ -como se llamó en un primer momento- se produjo el pasado mes de septiembre durante una transmisión de Disney & Marvel Games Showcase, pero la información se limitó a confirmar que el videojuego reuniría dos famosos superhéroes de la Casa de las Ideas en una sola experiencia de juego.

Skydance es un estudio formado recientemente por Amy Hennig, cuyos trabajos anteriores se remontan a la dirección de varios juegos de la franquicia ‘Uncharted’ cuando formaba parte del plantel de Naughty Dog. En la realización la acompaña Julian Beak, que ha formado parte de Electronic Arts, Bethesda Games y Naughty Dog. De la banda sonora se encarga el británico Stephen Barton, que ha compuesto música para decenas de importantes proyectos de cine, televisión y videojuegos como ‘Call of Duty 4: Modern Warfare’ o ‘Titanfall 2’. En cuanto a los recursos técnicos, la aventura aprovechará la tecnología de última generación que proporciona el motor gráfico Unreal Engine 5.4, para desgranar una historia original que ofrecerá una formación de cuatro héroes jugables en diferentes momentos de la aventura.

Marvel 1943: El ascenso de Hydra

Protagonizado por el Capitán América de Steve Rogers y la Pantera Negra Azzuri, abuelo de T’ Challa y Shuri, durante la Segunda Guerra

Mundial, el juego también ofrecerá jugabilidad con otros dos personajes: Gabriel Jones, “un soldado estadounidense y miembro de los Comandos Aulladores” y Nanali, “un espía de Wakanda en el París Ocupado”. Según anticipan desde Skydance, este grupo “debe superar sus diferencias y formar una alianza para enfrentarse a su enemigo común, combinando fuerzas para detener un siniestro complot que amenaza con convertir los estragos de la Segunda Guerra Mundial en el ascenso definitivo de Hydra”.

El reparto de la producción lo encabeza Drew Moerlein como Steve Rogers/Capitán América; Khary Payton como Azzuri; Megalyn Echikunwoke como Nanali; Marque Richardson como Gabriel Jones; Lyne Renée como “Julie, una aliada en la Resistencia francesa”; y Joel Johnstone en el papel de Howard Stark. “Con el estreno del videojuego en 2025, los jugadores pueden esperar una jugabilidad emocionante inspirada en los cómics, series de televisión y películas emblemáticas de Marvel. La entrega captura la emoción y la aventura global que ha cautivado a los fanáticos durante décadas.” Aún no se han revelado las plataformas en las que se publicará, pero se espera que llegue a Xbox Series, PS5 y PC.