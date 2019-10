'Medal of Honor' regresa para Oculus Rift con 'Above and Beyond, VR'

Respawn Entertainment y Oculus han desvelado que Medal of Honor: Above and Beyond llegará el próximo año exclusivamente a VR en Oculus Rift. El regreso de la popular franquicia promete la experiencia más auténtica e inmersiva de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha. El videojuego, desarrollado de base para Oculus Rift por un equipo compuesto por veteranos de la franquicia, nos invita a ponernos en la piel de un agente de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), que tendrá que infiltrarse en las líneas enemigas para sabotear instalaciones nazis, acabar con los planes enemigos y ayudar a la Resistencia Francesa.

Above and Beyond apuesta por una emocionante campaña para un jugador que nos llevará a través de eventos históricos por tierra, mar y aire, y todo bajo una experiencia en realidad virtual. Además, ofrecerá un modo multijugador único y más novedades con su lanzamiento en verano de 2020.

El videojuego se apoyará en educar a través del entretenimiento sobre la franquicia, dando vida a grandes historias contadas por veteranos del estudio sobre la Segunda Guerra Mundial. "Es una gran sensación presentar Medal of Honor a toda una nueva generación de jugadores y en una nueva plataforma para la franquicia -señaló Peter Hirschmann, director del juego-. He tenido la suerte de ser parte de esta saga desde el principio y trasladar este videojuego en Oculus Rift nos ha permitido ser más inmersivos que nunca. Si el videojuego que estamos creando prende la imaginación de las personas e ilumina el mundo, entonces habremos logrado lo que nos propusimos".