Microsoft anuncia los títulos incluidos en los Games With Gold de febrero

El mes de enero languidece, por tanto, es hora que Microsoft ponga algo de luz en relación a los Games with Gold de febrero, que como de costumbre, se podrán descargar desde el primer día de mes. La alineación propuesta por la casa de Redmond para el segundo mes de 2020 incluye juegos como TT Isle of Man - Ride on the Edge, Call of Cthulhu, Fable Heroes y el Star Wars Battlefront lanzado para la primera Xbox.

Como se puede comprobar, la selección no cuenta con juegos de gran presupuesto, pero en contrapartida, ofrece proyectos menores como Fable Heroes y producciones que se podrían calificar de culto, como Star Wars Battlefront.

El primero, TT Isle of Man, estará disponible para descarga desde el 1 al 29 de febrero en Xbox One. Call of Cthulhu, del 16 de febrero al 15 de marzo en Xbox One. Fable Heroes será accesible del 1 al 15 de febrero en Xbox One y Xbox 360. Por último, Star Wars Battlefront estará disponible del 16 al 29 de febrero en Xbox One y Xbox 360.