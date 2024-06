Minecraft: el fenómeno de los videojuegos también anuncia serie de animación en Netflix

Además de una película de acción real, la franquicia ‘Minecraft’ también se adaptará al formato televisivo gracias a una serie de animación para la plataforma Netflix. Junto al responsable del videojuego Mojang Studios, la producción tiene como objetivo ampliar -aún más- el universo de los famosos bloques. A pesar del anuncio, no se ha revelado demasiada información sobre el proyecto, como el elenco de actores de doblaje o la fecha de estreno.

Sin embargo, sí que se asegura su intención de introducir “nuevos elementos” en la franquicia. Para ello contará una historia original protagonizada por nuevos personajes que mostrarán un aspecto desconocido del universo ‘Minecraft’. El juego, con más de 300 millones de copias vendidas hasta el momento, es el segundo más vendido de todos los tiempos, tan solo detrás de ‘Tetris’.

Más allá del píxel

La adaptación televisiva para Netflix estará producida por el estudio WildBrain, responsable de dar vida a obras como ‘Sonic Prime’, ‘Ninjago: Rise of the Dragons’ o la más reciente adaptación de ‘Carmen Sandiego’, y es parte de las celebraciones que marcan el 15º aniversario del lanzamiento del juego original de 2009. Por el momento, la serie que Netflix y Mojang están produciendo sobre el popular videojuego no tiene fecha de estreno, ya que en la parte del anuncio en donde debería mostrarse, se ofrece en cambio un esperanzador “Próximamente”.

Pero abríamos el artículo comentando que ‘Minecraft’ no solo tendrá una serie animada, también una película de acción real para aprovechar el éxito de recientes adaptaciones, como ‘Super Mario Bros. La Película’, ‘Sonic the Hedgehog’, ‘Detective Pikachu’ y otros. La versión con actores reales tiene en su reparto nombres como Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Jemaine Clement, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon, Emma Myers y Sebastian Eugene Hansen. Se espera que debute en cines durante 2025.

Netflix quiere la atención de los jugadores

Además de adquirir estudios y llevar videojuegos a su plataforma, Netflix también está trabajando en otras adaptaciones para su catálogo. Además de ‘Castlevania’, ‘Cuphead’ y ‘Dragons Dogma’, ahora se añaden los próximos estrenos de ‘Minecraft’, ‘Devil May Cry’ y ‘Tomb Raider’.

Es importante recordar que al mismo tiempo tienen cerrada una asociación con Sony Interactive Entertainment y PlayStation Studios para adaptar ‘Horizon Zero Dawn’. Sobre esta producción el secretismo llega al límite de no confirmar sí está preparando una serie de dibujos animados o de acción real.