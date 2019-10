La Playstation 5 saldrá a la venta en las navidades de 2020

La nueva generación de consolas ya está a la vuelta de la esquina. Sony ha confirmado este martes que la Playstation 5 se pondrá a la venta en las navidades de 2020.

El CEO de la división de videojuegos de Sony, Jim Ryan, ha acabado con todos los rumores que apuntaban a algún momento del año que viene. Finalmente, en una entrada en el blog oficial de Playstation, ha comunicado que la nueva máquina llegará en las vacaciones de Navidad de 2020.

En en mismo comunicado, Ryan ha querido avanzar las novedades de los nuevos mandos de esta videoconsola de novena generación. Dispondrán de un tecnología de feedback háptica que sustituirá los vibradores que hasta ahora llevan equipados. Este avance dará una respuesta en el mando mucho más realista, de forma que chocar contra una pared en un juego de carreras se sentirá de una forma muy distinta a la sensación que dará una entrada en un título de fútbol. El directivo asegura que incluso habrá efectos distintos para cuando el personaje corra sobre distintas superficies.

Otro avance en el mando serán los gatillos adaptativos, que se incorporarán en el L2 y R2. Los desarrolladores podrán programar su resistencia para transmitir las acciones que ocurran en el juego, como tensar un arco o acelerar un coche.

Ryan destaca que aún queda mucho por conocerse este año antes de la salida a las tiendas de la PS5. Mientras tanto, añade, Sony seguirá ofreciendo grandes títulos como Death Stranding, The Last of Us Part II o Ghost of Tsushima.