Mega Drive Mini 2 anuncia nuevos clásicos adicionales y un controlador histórico opcional

SEGA continúa ofreciendo detalles sobre su nueva consola en miniatura: Mega Drive Mini 2. Además de presentar una docena de videojuegos adicionales llamados a formar parte del catálogo del dispositivo, la empresa confirmó que su debut se acompañará (al menos en Japón) de una réplica del controlador “Cyber Stick”, que se podrá adquirir por unos 150 dólares al cambio.

Un controlador épico

Inspirado en el accesorio original producido por Sharp, el “Cyber Stick” se conecta al sistema de videojuegos mini a través de un cable USB y ofrece una serie de controles adicionales que se pueden configurar tanto para diestros como para zurdos. Se venderá como producto separado y llegará a las tiendas japonesas el 27 de octubre, la misma fecha de lanzamiento que Mega Drive Mini 2.

Si atendemos a los precios oficiales, en comparación, los 150 dólares que cuesta la reproducción del “Cyber Stick” supone exactamente el doble de los 75 dólares que se cobrarán por la miniconsola. Por desgracia, hasta el momento, SEGA solo ha garantizado el lanzamiento de los dispositivos en Japón y no se ha abordado una adaptación destinada a tierras occidentales, como sucedió con el anterior modelo.

Videojuegos adicionales

Además de mostrar el nuevo accesorio, se ha revelado el nombre de estos juegos adicionales, que se dividen entre títulos originales de Mega Drive y SEGA CD. La compañía ya anticipó que, en su versión comercial, el hardware acogerá en su memoria interna 50 clásicos de los más diversos géneros.

A la lista anterior de títulos confirmados: ‘Shining Force CD’ (Mega CD); ‘Sonic CD’ (Mega CD); ‘Mansion of Hidden Souls’ (Mega CD); ‘Popful Mail’ (Mega CD); ‘Virtua Racing’ (Mega Drive); ‘Shining in the Darkness’ (Mega Drive); ‘Bonanza Bros’ (Mega Drive); ‘Thunder Force IV’ (Mega Drive); ‘Fantasy Zone’ (new Mega Drive port); ‘Magical Taruruto’ (Mega Drive).

Se suman los siguientes: ‘Outrun’ (Mega Drive); ‘Afterburner II’ (Mega Drive); ‘Night Striker’ (SEGA CD); ‘Ninja Warriors’ (SEGA CD); ‘Starblade’ (SEGA CD); ‘Splatterhouse Part 2’ (Mega Drive); ‘Nadia: The Secret of Blue Water’ (Mega Drive); ‘Mega Panel’ (Mega Drive); ‘Ichidant-R’ (Mega Drive); ‘Columns III’ (Mega Drive); ‘Star Mobile’ (Mega Drive).

A la espera de novedades y más juegos

En total, la compañía japonesa ya ha revelado una veintena de los títulos que se podrán jugar en Mega Drive Mini 2, entre los que se encuentran clásicos como ‘Sonic CD’, ‘Thunder Force IV’ y ‘Bonanza Bros’. El lanzamiento se acompañará de varios accesorios que emulan el aspecto de la consola original, incluida una torre que imita el aspecto cuando se acopla al conjunto SEGA CD y 32X.

La compañía de entretenimiento japonesa anticipa que en julio y agosto se producirán novedades relacionadas con el dispositivo, con algunas sorpresas y nuevos juegos para su catálogo. Es posible que entre estos se incluyan adaptaciones arcade no publicadas en consola, como sucede con ‘Fantasy Zone’, título confirmado durante la presentación de la nueva consola.