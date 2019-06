El listado de SEGA Mega Drive Mini se completa con dos sorpresas

SEGA ha anunciado que Tetris y Darius se unen a la juegoteca -ahora ampliada- de Mega Drive Mini. Aunque inicialmente se revelaba que la versión reducida del sistema clásico contaría con 40 juegos, la consola finalmente guardará 42 juegos en su interior. Uno de ellos, para colmo, es el arcade más popular lanzado por la empresa.

El otro juego será todo un referente dentro del género shootem up, Darius. El preciado arcade clásico se abre paso hacia una nueva plataforma y no necesitarás tres monitores para disfrutar de su temática acuática.

Las persecuciones son la clave de la experiencia de carreras en moto llenas de velocidad y sangre de Road Rash II. Por último, hay otro juego que puso celosos a todos tus amigos que no tenían la Mega Drive, el que estaba por encima del resto, Strider. ¿Preparado para enfréntate a bestias mecánicas de todas las formas y tamaños, mientras das vueltas y escalas en la futurista Rusia postsoviética en una adaptación del arcade casi perfecta? Pero eso no es todo. Aquí está el resto de los títulos que incluye la consola.

Tetris

Darius

Virtua Fighter 2

Alisia Dragoon

Monster World IV

Kid Chameleon

Road Rash II

Eternal Champions

Columns

Dynamite Headdy

Strider

Light Crusader

Por fin se ha desvelado el catálogo completo que incluirá la consola en su lanzamiento, que recordamos estará disponible a partir del próximo 19 de septiembre. El sistema retro está basado en el modelo 1 Genesis de 1989 que la empresa lanzó en EE. UU., pero aquí se reduce un 55% el tamaño original y se incluyen dos controladores vía USB con tres botones, cable HDMI, adaptador de corriente y cable. El resto de los juegos son los siguientes.

Mega Man: The Wily Wars

Street Fighter II: Special Champion Edition

Ghouls n Ghosts

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Beyond Oasis

Golden Axe

Phantasy Star IV: The End of the Millennium

Sonic the Hedgehog Spinball

Vectorman

Wonder Boy in Monster World

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

Thunder Force III

Super Fantasy Zone

Shinobi III

Streets of Rage 2

Earthworm Jim

Sonic the Hedgehog 2

Contra: Hard Corps

Landstalker

Sonic the Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Space Harrier 2

Shining Force

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast

