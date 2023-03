Sherlock Holmes: The Awakened, el caso más Lovecraftiano del detective confirma plane

En las instalaciones del desarrollador ucraniano Frogwares celebran, con algo de retraso razonado en relación a los planes iniciales, que su interesante ‘Sherlock Holmes: The Awakened’ se publicará el próximo mes de abril de 2023. La reinterpretación del título original de 2008 construido desde cero con Unreal Engine, anticipa animaciones y gráficos vanguardistas, una historia ampliada, numerosas misiones secundarias y mecánicas inéditas.

El videojuego nos pone en el pellejo del famoso detective, que acompañado del inseparable Dr. Watson, se lanza a desentrañar un misterio que rodea a los mitos de Cthulhu. Ambientado en 1882, en el transcurso de la experiencia será necesario investigar una serie de desapariciones misteriosas relacionadas con un oscuro culto que adora a un dios antiguo.

Tendrá una duración de alrededor de 15 horas y, en el intento de desentrañar su origen, permitirá a los jugadores visitar cinco países en dos continentes diferentes. A medida que Holmes avance, recopile pistas y logre aumentar un árbol de habilidades que le ayuda a mejorar sus características, como más poder para deducir las pistas encontradas, además de reconstrucciones de las escenas del crimen que revelan nuevos detalles, se enfrentará a una "entidad sobrenatural que desafía toda lógica."

221B Baker Street. It's where each adventure starts.An original concept piece from The Awakened.And stay tuned as something will be revealed real soon... pic.twitter.com/xYneHB8QjF