GeForce Now aumenta su catálogo con una veintena de títulos en marzo de 2023

Nvidia ha anunciado que su plataforma GeForce Now recibirá hasta 19 videojuegos nuevos a lo largo de marzo. Según parece, el conocido servicio en la nube seguirá incorporando nuevos títulos cada semana con obras para todos los públicos, desde ‘Disney Dreamlight Valley’ hasta ‘Monster Hunter Rise’, que llega con su última actualización incluida, “Free Title Update 4”, que marca el retorno de Elder Dragon Velkhan.

Los miembros de Ultimate podrán proteger la villa Kamura hasta en 4K a 120 cuadros por segundo, o sumergirse en las batallas de monstruos con resoluciones ultra anchas y 120 fps. Además, no tendrán que esperar las descargas ni preocuparse por el espacio de almacenamiento, y pueden realizar la acción con ellos en casi todos sus dispositivos.

En ‘Disney Dreamlight Valley’, los jugadores se embarcan en una aventura junto a algunos de los personajes de Disney y Pixar más queridos para coleccionar cientos de objetos decorativos con el que personalizar su hogar virtual. Se podrá disfrutar del juego desde la nube, cambiando de dispositivos y sin necesidad de descargar ningún contenido ni ocupar espacio de memoria.

Los usuarios de la plataforma también tendrán la ocasión de disfrutar de “Última Hora”, la cuarta temporada de ‘Battlefiend 2042’, que añade un nuevo mapa, un especialista, un arma y un vehículo. Del mismo modo los jugadores de ‘Destiny 2’ podrán disfrutar desde la nube de “Eclipse”, la última expansión para el juego, que incorpora una nueva campaña e incursión para 6 jugadores, nuevo equipamiento, armas, y más contenidos.

From watching the sunset in @assassinscreed Origins to exploring Night City in @CyberpunkGame, we loved seeing the beautiful gameplay you submitted last week! 💚Here are some of our favorites from @in7ead, @woahtoast1 & @Exception0000 to celebrate #3YearsOfGFN. 🙌 pic.twitter.com/l1bIKAv4qg