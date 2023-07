Sony cierra un histórico acuerdo con Microsoft que asegura 'Call of Duty' en PlayStation

Con un movimiento que prácticamente pone fin a una de las mayores disputas en la industria del videojuego, Sony y Microsoft han alcanzado un acuerdo que permite a los primeros mantener la franquicia ‘Call of Duty’ en las plataformas de la marca PlayStation. De esta forma, la compañía estadounidense parece tener el camino abierto para cerrar el tortuoso capítulo que está suponiendo la adquisición de Activision-Blizzard.

El CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha confirmado que los dos gigantes tecnológicos han llegado a un "acuerdo vinculante" para mantener la franquicia bélica en PlayStation. Sin embargo, no se han revelado ciertos detalles importantes del mismo, como, por ejemplo, la parte del catálogo incluida. Se especula que el tipo de contrato podría ser menos generoso que el acuerdo de 10 años que se ha cerrado con Nintendo, además de otros proveedores de juego en la nube, el mismo que Microsoft ofreció inicialmente a los ejecutivos de la casa japonesa. No obstante, a pesar de las negativas, las ofertas se han mantenido y ampliado hasta enero de este mismo año, cuando se tentó a los ejecutivos de la tecnológica con la garantía de publicación hasta 2027 sobre todos los juegos de Activision en sus plataformas.

From Day One of this acquisition, we’ve been committed to addressing the concerns of regulators, platform and game developers, and consumers. Even after we cross the finish line for this deal’s approval, we will remain focused on ensuring that Call of Duty remains available on… https://t.co/hMWjC58wRi