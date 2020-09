Sony confirma precios y fechas de lanzamiento de PS5 en Europa

Sony ha revelado, al fin, la hoja de ruta prevista para el lanzamiento de PlayStation 5 en todo el mundo. El fabricante japonés ha confirmado que su sistema de nueva generación se estrenará en Europa el 19 de noviembre, unos días después de su debut en otros territorios como Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, que recibirán el sistema de juego el día 12 de noviembre. PS5 se comercializará sobre dos dispositivos, el más completo, incluye unidad de disco por 499 euros, mientras que la versión que no monta reproductor Blu Ray Ultra HD se venderá en nuestro territorio por 399 euros. Por tanto, la consola se comercializará a tiempo para la campaña de navidad.

Ambos modelos de PS5 usan el mismo procesador con CPU y GPU integradas para gráficos de alta fidelidad de hasta 4K, así como el mismo SSD de ultra alta velocidad con I/O integradas que brindarán cargas ultrarrápidas. Los dos modelos también ofrecerán una mayor sensación de inmersión a través del mando inalámbrico DualSense y el de audio 3D de la consola, independientemente de la PS5 que se elija.

Pero hay más sorpresas, por ejemplo, también se ha anunciado PlayStation Plus Collection la revisión de su servicio de suscripción para la próxima generación. Por ahora no hay mucha información concreta sobre esta nueva versión de PlayStation Plus, aunque según parece, nos permitirá jugar a una enorme cantidad de títulos de PS4, ejecutándose en PS5 con soporte desde el lanzamiento del nuevo sistema. Entre los nombres propios mostrados, hemos tenido la oportunidad de ver imágenes que nos llevan hasta éxitos como Bloodborne, Persona 5, Until Dawn, Detroit: Become Human y God of War, entre muchos otros.

Por último, tampoco han faltado nuevos juegos para alimentar el lanzamiento de la consola, como por ejemplo una edición especial de Devil May Cry 5, el anuncio de Final Fantasy XVI, Five Nights at Freddy's Security Breach, Hogwarts Legacy y un nuevo título de la franquicia God of War desarrollado por Santa Monica Studio. También Spider-Man: Miles Morales, que acaba de recibir su primer vídeo centrado en la jugabilidad.