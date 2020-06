'Trackmania' vuelve gratis y con espíritu competitivo

A principios de este año, Nadeo, uno de los desarrolladores bajo el amparo de Ubisoft, anunció el remake del clásico juego de carreras multijugador Trackmania, y los muchos seguidores de la serie han estado esperando información sobre la posibilidad de que el nuevo juego siguiera a su predecesor en materia de formato de negocio. Para deleite de todos ellos, recientemente, a través de una actualización en el sitio oficial del juego, se confirmó que Trackmania (2020) seguirá un amplio sistema de suscripción, a diferencia de las ediciones clásicas que se vendían como juegos independientes, por lo que no tendrás que gastar un céntimo para disfrutar del futuro lanzamiento.

También hemos probado el juego en su versión Beta, y a modo de anticipo, no está de más destacar que han pensado en darle una vuelta al formato con esta entrega, llevar el juego al modelo free-to-play y meterse en los eSports. En esta ocasión la obra vuelve sin ningún sobrenombre, dando a entender que se trata de un modelo de referencia para los próximos años que no ofrece tan sólo un modelo free-to-play puro con pequeños micropagos, sino un modelo con tres tipos de suscripciones. La primera, completamente gratuita, dejará participar en 25 pistas y registrar las puntuaciones en rankings regionales. Por ejemplo, podemos escoger participar en el torneo de la Comunidad de Madrid, de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, etc.

Esta versión también, aunque con limitaciones, nos prestará herramientas con las que hacer nuestros propios circuitos, correr en ellos y en los de otros jugadores. Aquí el plato fuerte será la Nations League Semanal, donde los pilotos virtuales se miden con otros jugadores de todo el mundo.

Este modo de juego gratuito pretende ser la semilla que lance a los jugadores a hacerse con las suscripciones de pago. El primero de ellos, el modo Standard, permite acceder a casi todos los circuitos del juego, a los circuitos de otros jugadores y más competiciones; el segundo, el modo Access, está destinado a los que quieren competir en este nuevo eSport con clubes y otras mejoras destinadas a equipos y jugadores competitivos.

Pasando a la oferta lúdica, ¿qué ofrece Trackmania? Varios modos de juego. Para comenzar el Modo Solo, donde se permite jugar los circuitos oficiales (25), y el Mapa del día (una selección de todos aquellos creados por otros jugadores). Los modos Live y Club todavía no están disponibles en la Beta a la que hemos podido acceder, por lo que no podemos detallarlos, pero existe un modo Local, que permite jugar a pantalla partida o en el modo asiento caliente (el mejor se mantiene jugando). Como puedes suponer, el modo Crear nos permite confeccionar circuitos con un sencillo, aunque completo editor.

Durante el tiempo que hemos pasado con la prueba hemos encontrado todo lo que caracteriza el título: divertido, fácil de manejar, rápido y con alguna idea interesante en cuanto a la jugabilidad, dificultad y las diferentes pruebas propuestas. El manejo es excepcional, pero en contrapartida, si vuelcas o te sales de la pista, la penalización es excesiva respecto a la distancia desde la que volvemos a la pista -tal vez sea una característica a mejorar desde la beta, esperemos-.

La sensación de velocidad está bien conseguida y los detalles del vehículo, con muchas partes móviles, ofrece buenas sensaciones. Quizá echamos de menos un mayor control cuando, literalmente, volamos sobre las pistas de sus locos circuitos compitiendo contra otros jugadores, con saltos, curvas imposibles, escenarios desquiciados y diversión sin complejos. Tiene muchas papeletas para atraer la atención del público, ¿lo hará?, lo comprobaremos a partir del 1 de julio, cuando comiencen sus torneos locales, nacionales e internacionales.