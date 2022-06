Twilight Wars: Declassified, Star Conflict y Chivalry 2, entre las novedades de junio de GeForce NOW

Como todos los meses, Nvidia ha presentado el catálogo de títulos y novedades que llegarán a su servicio GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube. De este modo, a lo largo del mes de junio se sumarán 25 nuevos títulos a la biblioteca, de los cuales 7 se estrenan esta semana. Son los siguientes:

LEAP (Nuevo en Steam)

Souldiers (Nuevo en Steam)

Twilight Wars: Declassified (Nuevo en Steam)

ABRISS - build to destroy (Steam)

ANNO: Mutationem (Steam)

Kathy Rain: Director's Cut (Steam)

Star Conflict (Steam)

El resto del catálogo para el mes de junio se completa con obras como ‘MythBusters: The Game - Crazy Experiments Simulator’ (Nuevo en Steam, 8/6/22); ‘POSTAL: Brain Damaged’ (Nuevo en Steam, 9/6/22); ‘Pro Cycling Manager 2022’ (Nuevo en Steam, 9/6/22); ‘Chivalry 2’ (Nuevo en Steam, 12/6/22); ‘Starship Troopers - Terran Command’ (Nuevo en Steam y Epic Games Store, 16/6/22); ‘Immortal Life’ (Steam); ‘King Arthur: Knight's Tale’ (Steam) o ‘SimAirport’, (Steam) entre otras importantes novedades. Del mismo modo, y con motivo del Festival Warhammer de Games Workshop, la compañía está rebajando varios de los títulos que pueden ser jugados a través de la plataforma.

Importante, a partir del 1 de julio, ‘God of War’ (Steam, Epic Store) será retirado de las bibliotecas de GeForce NOW de aquellos miembros que no hayan jugado el juego antes de la fecha señalada. El título seguirá estando disponible para los usuarios que hayan accedido al juego llegando hasta el menú principal a través de GeForce NOW por lo menos una vez antes del 1 de julio. De modo que, si quieres conservar el acceso, pero aún no has jugado, aprovecha el mes de junio para ejecutarlo a través de la plataforma y así mantenerlo en la biblioteca.

GeForce NOW es un servicio de juego en la nube que permite disfrutar de títulos de PC en una amplia lista de dispositivos. Su modelo de suscripción presenta dos categorías, una gratuita y otra de pago con jugosas ventajas, como la posibilidad de activar DLSS y trazado de rayos en todos aquellos juegos compatibles, tecnologías propias de portátiles y sobremesa con tarjetas gráficas GeForce RTX. Su biblioteca está conectada con las tiendas de videojuegos más populares y cuenta con más de 1.000 referencias.