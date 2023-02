Vigor se actualiza con Chronicles: Reckoning, que llega con un nuevo mapa y cantidad de elementos de juego

El siempre solvente equipo de Bohemia Interactive acaba de anunciar el lanzamiento de ‘Vigor Chronicles: Reckoning’, que es el último capítulo de su título de disparos y saqueo gratuito.

La actualización para ‘Vigor’ se estrena con la incorporación del nuevo mapa “Myren” para el modo de juego Tiroteo y la trampa para osos. Si nos detenemos en el postapocalíptico Pase de Batalla, se pueden observar muchas referencias "Dieselpunk", entre ellas el nuevo fusil de asalto M4A1, equipamientos específicos para los distintos mapas y el modo de rendimiento en Xbox Series X.

Esta nueva actualización también contiene otro tipo de novedades, en su mayoría muy demandadas por la comunidad. Ahora la historia de las “Outlands” se amplía con siete nuevas cintas que se encuentran disponibles en los Eventos de Saqueo de los Encuentros.

“Un hombre que perdió lo único que le importaba, debe encontrar la manera de soportar el apocalipsis”, anticipa la sinopsis del evento.

Vigor Chronicles: Reckoning is here! 🔧Unleash reckoning to your foes! Explore our new map Myren in Shootout, and try out the new Bear Trap along with the new M4A1 Assault Rifle 🔥 There are many more additions, so check out our handy article:https://t.co/cTCdeLse25 🍅 pic.twitter.com/gYpwMiM63E