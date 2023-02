El plan para unificar universos de DC es una pesadilla para el director de Midnight Suns

La pasada semana, los nuevos jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, anunciaron el plan para unificar los universos de la compañía, situando a los mismos actores en películas, series, animaciones y videojuegos. Si bien en teoría la idea tiene sentido, al director de ‘Marvel's Midnight Suns’ no le parece un plan tan brillante y afirma que sería "una pesadilla" en la práctica.

En un mensaje, Jake Solomon explica que esto sucede porque los ritmos y la dinámica de una película son muy diferentes a los que se necesitan para producir un juego. Además, afirma que se puede ejercer mucha presión sobre los actores de doblaje que buscan un espacio en la industria.

“Eso hubiera sido una pesadilla para nosotros en Midnight Suns. Entiendo el deseo (creo), pero las películas y los juegos son muy, muy diferentes. ¿Y la presión que esto ejerce sobre los increíbles actores de voz en los espacios de juego? Son universos diferentes. Y así es como deberían/se quedarán”, afirma Solomon.

This would have been a nightmare for us on Midnight Suns. I understand the desire (I think) but movies and games are so, so different. And the pressure this puts on the amazing voice actors in the games space? Different universes. And that’s how they should/will stay. https://t.co/grKQGkhCsl