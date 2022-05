Ya conocemos el destino del descartado "Ugly Sonic": reaparece en otra película

Puede que recuerdes esta historia: corría el año 2019 cuando se estrenaba el primer tráiler de ‘Sonic, la película’ e Internet estallaba simplemente por la imagen que ofrecía el personaje. Fue tal la repercusión, que los productores se vieron obligados a cambiar el diseño del querido erizo azul y retrasar el estreno de la película para arreglar semejante error. Sin embargo, ese Sonic ahora triunfa gracias a un cameo en la nueva película de “Chip y Chop”, disponible en Disney+.

El ejemplar de Sonic, digamos, con un diseño más humanoide, terminó convirtiéndose en una leyenda y los productores no han evitado esta popularidad, aunque sea de carácter negativo. En “Chip y Chop: Los guardianes rescatadores”, la versión fea del héroe azul tiene su propio stand en una feria al estilo “Comic Con”, donde ofrece autógrafos junto a otros personajes conocidos. El personaje alude una de las características más extrañas de su diseño: sus dientes humanos. Asegura que participará en una nueva serie llamada "Ugly Sonic, Uglier Crimes", en la que acompañará al FBI a resolver crímenes. "Ahora les gustaré por lo que soy, no como la última vez que la gente en Internet vio a mis dientes humanos y me hicieron tendencia mundial", comenta el Sonic feo. El personaje también tiene que aguantar algunas bromas: "Oh, se están riendo de mí. Lo sé. No puedes herir mis sentimientos si estoy de broma".

El director de “Chip y Chop: Los guardianes rescatadores”, Akiva Schaffer, asegura en unas recientes declaraciones, que el cameo de Sonic es su favorito entre el resto de celebridades animadas que aparecen en la película. "Es una de mis favoritas. Te lo garantizo. Estoy muy emocionado de que la gente la vea", dice el director.

"Fue realmente importante para mí tener muchos dibujos animados de terceros, porque es una especie de celebración de la animación y no debe ser solo una celebración de la animación de Disney", dice Schaffer. El director agradeció a los abogados de Disney el trabajo que han realizado con la cesión de las muchas licencias que participan en la cinta. “Normalmente no sales de una película y agradeces nada a los abogados, pero realmente les debemos ser parte del equipo”, explica.

Hasta el momento se han producido dos adaptaciones cinematográficas del personaje y ambas se han convertido en sendos éxitos de taquilla. ‘Sonic La película’ rompió récords en EE.UU. como uno de los mejores estrenos de una película basada en un videojuego. En España, la segunda entrega estrenada el 19 abril de 2022 congregó más de un millón de espectadores en los cines, mientras que ya está asegurada la tercera entrega de las aventuras del erizo azul.