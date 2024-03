La desarrolladora de Path of Exile anuncia interesantes novedades para sus juegos

Buenas y malas noticias para los seguidores de la franquicia ‘Path of Exiles’, ya que durante el GGG Live Grinding Gear Games ha desvelado en primicia una serie de anuncios con los contenidos y modificaciones que encontrarán los usuarios tanto en ‘Path of Exile’ así como en el próximo ‘Path of Exile 2’.

Comenzamos con la primera entrega de la serie, que con motivo del evento ha confirmado la llegada de la expansión ‘Necropolis’ al título, un contenido que además de introducir nuevas Ligas de Desafíos incorporará niveles de dificultad más elevados al endgame.

Nueva expansión

Como adelantábamos, en ‘Necropolis’ los espíritus han empezado a acechar a los monstruos de Wraeclast, desatando su antiguo dolor y furia sobre el mundo. Undertaker nos proporcionará la ‘Lantern of Arimor’, una enérgica reliquia que ilumina a los espíritus que acechan a los monstruos por todo el territorio. Con ella, se podrá librar a Wraeclast de la amenaza y promover su misteriosa causa.

Del mismo modo se incorpora un nuevo nivel de dificultad en el endgame que pondrá a prueba el poder de tus personajes. Se trata de los mapas de nivel 17, que presentarán un nuevo conjunto de jefes, nuevas recompensas y monstruos más poderosos. Además, se han actualizado los escarabajos destinados a mejorar tus mapas, con numerosas opciones para llevar los desafíos y las recompensas de los mapas del endgame a nuevas cotas

Llega una nueva clase

Llega el turno de ‘Path of Exile 2’ que para la ocasión ha desvelado la nueva clase Ranger. Esta modalidad de juego permitirá a los usuarios hacerse con un personaje de la clase más ágil, ya que al tener la habilidad de disparar mientras se mueve, así como otras series de destrezas para moverse con rapidez, podrá desplazarse por el campo de batalla mientras mantiene a distancia a sus enemigos con una andanada de ataques de arco.

En contrapartida a todos los anuncios, desde la desarrolladora se ha confirmado que la beta de ‘Path of Exile 2’ finalmente ha tenido que ser pospuesta hasta finales de año.

"Aunque podemos tener el contenido del juego listo a tiempo, hemos subestimado el tiempo que se tarda en pulir la jugabilidad a un nivel con el que estemos satisfechos. Haremos una prueba Alpha en junio, pero vamos a retrasar la Beta hasta finales de año", apuntaba Jonathan Rogers, director de juego de ‘Path of Exile 2’.

Universo de fantasía oscura

‘Path of Exile 2’ es un RPG de acción de nueva generación ambientado años después de la entrega original, en el que los jugadores se podrán volver a trasportar al oscuro mundo de Wraeclast para tratar de acabar con la corrupción que se está extendiendo.

Contará con una nueva campaña con seis actos, más de 100 entornos diferentes, 600 tipos de enemigos y 100 jefes, además de doce clases de personaje diferentes, dos por cada combinación entre Fuerza, Destreza e Inteligencia, así como 240 gemas de habilidades activas y 200 gemas de apoyo.

Para hacer un resumen general, la expansión ‘Path of Exile: Necropolis’ confirma lanzamiento el próximo 29 de marzo en PC, Mac y consolas, introduciendo nuevos desafíos, numerosos cambios al endgame, mapas de tier 17 y jefes, nuevas gemas transfiguradas y mucho más.

Por su parte habrá que esperar un poco más para disfrutar de la demo de la segunda entrega, ya que según parece su fecha para la puesta de largo verá desplazado el lanzamiento hasta finales de año.