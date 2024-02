Cómo descargar y desbloquear recompensas en la demo gratuita de Final Fantasy VII: Rebirth

Square Enix y PlayStation han publicado una versión demo de ‘Final Fantasy VII: Rebirth’ para PlayStation 5.

La prueba inicial para la secuela del remake ya está disponible para descargar y jugar de forma gratuita para cualquier usuario de la consola de Sony y nos invita a descubrir los eventos de Nibelheim con Sephiroth incluido como personaje jugable.

De hecho, la invitación anticipada para todos los que esperan el estreno del videojuego, permite jugar como Cloud y Sephiroth, personajes con los que podrás vivir un flashback de la aventura que se desarrolla en el pequeño pueblo de montaña a los pies del Monte Nibel.

Esta escena, situada varios años antes de los sucesos del juego, pondrá en marcha algunos de los momentos más importantes de ‘Rebirth’.

Pero eso no es todo, ya que cuando el juego se publique el 29 de febrero de 2024 se acompañará de una actualización de la demo que añadirá una nueva parte jugable ambientada en Junon. En este caso, todos los usuarios que posean una PS5 pueden descargar la demostración directamente desde PlayStation Store.

Sin embargo, vale la pena comprobar el espacio disponible, ya que la demostración ocupa más de 48 GB de almacenamiento.

Play Final Fantasy VII Rebirth today with a free demo ⚔️State of Play recap highlights new gameplay like a seamless world map, evolving character relationships, minigames, and more: https://t.co/o4YYOBEs9I pic.twitter.com/Y4d1hPiQ5H