EA Sports FC 25: Portadas, fechas estimadas y muchos más detalles sobre el esperado juego de fútbol

A principios de mes, se comenzaron a filtrar los primeros detalles relevantes sobre ‘EA Sports FC 25’, el siguiente miembro de la saga futbolística interactiva, que según se especula, llegará en septiembre a los comercios físicos y tiendas digitales para Xbox Series X|S, PC, PS4 y PS5. Pues bien, tan solo han transcurrido unos días y ahora desde Electronic Arts anticipan que ya se encuentran en disposición de hacer oficial la nueva secuela del simulador de fútbol.

En una publicación que comparte la imagen de Bellingham, Buffon, Zidane, Beckham y Bonmatí, EA Sports anticipa la portada de la Edición Ultimate ‘FC 25’ con estrellas de la vieja y la nueva generación. La portada de la edición presenta al mediocampista inglés Jude Bellingham, al ex portero italiano Gianluigi Buffon, al entrenador y exjugador francés Zinedine Zidane y al empresario y ex jugador inglés David Beckham rodeados de sus principales trofeos. Además, la española Aitana Bonmatí, actual Mejor Jugadora del Mundo, como representación del fútbol femenino.

Para la ocasión, el ex portero de la Juventus y de la selección italiana de fútbol emitió un breve comunicado: "Aparecer en la portada de EA Sports FC 25 Ultimate Edition es como entrar en un campo donde convergen el pasado, el presente y el futuro del fútbol. A lo largo de mi vida, en mi carrera, he tenido el privilegio de presenciar la evolución del juego de primera mano. Ahora, compartir esta portada con estrellas y leyendas en ascenso me recuerda que, en el fútbol, cada generación deja su huella e inspira a la siguiente, como nuestro deporte, es un puente que conecta la pasión eterna que nos mueve a todos."

¿Cuándo se lanzará? ¿Cuánto va a costar?

‘EA Sports FC 25’ será el segundo juego de fútbol de Electronic Arts sin licencia FIFA tras el excelente debut de la marca ‘EA Sports FC’ a finales de 2023. Según señalan algunos comercios el simulador futbolístico se publicará en septiembre con dos configuraciones: Standard, que se pondrá a la venta a un precio de 69,99 euros, y la denominada edición “Ultimate”, que se venderá por 99,99 euros. Al parecer, la próxima entrega llegará para las siguientes plataformas: PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

Vale recordar que, hasta la fecha, EA Sports no ha confirmado oficialmente la fecha de lanzamiento, información de precios ni detalles específicos sobre ‘FC 25’. En cuanto a los precios, de mantenerse así no habrá cambios significativos respecto a la campaña de lanzamiento del año pasado. Por tanto, el producto debería mantener los valores ya esperados por los aficionados que compran las entregas de la franquicia anualmente. Potencialmente, la preventa del juego podría comenzar junto con el inminente anuncio oficial.