Satisfactory: el título de creación de fábricas en mundo abierto prepara su salida del acceso anticipado

Publicado en Steam Early Access en junio de 2020, ‘Satisfactory’, el videojuego de gestión y construcción de fábricas de mundo abierto en primera persona con toques de exploración y combate, al fin ha reservado fecha en el calendario para la puesta de largo de su primera versión comercial.

Según explican desde la desarrolladora Coffee Stain Studios, el proyecto estará listo para recibir su versión 1.0 desde el 10 de septiembre de este año.

Durante su periodo anticipado el proyecto ha vendido más de 5,5 millones de copias y ha recibido multitud de actualizaciones y elementos de juego, pero con esta última revisión deberían añadirse varias características al título.

Por desgracia tan solo se han revelado algunas de ellas. Por ejemplo, la posibilidad de descargar los inodoros con cisterna que los jugadores podrán montar como parte de sus estructuras automatizadas en una gran fábrica. (Si no has jugado al acceso anticipado seguramente no seas capaz de entender la magnitud de esta variable, pero es de vital importancia).

Componentes básicos

Los creadores de ‘Satisfactory’ también prometen una reorganización en la ubicación de los componentes básicos de fabricación en toda el área del juego y las estructuras que antes requerían para su construcción de superordenadores, divisores programables para cintas transportadoras y generadores geotérmicos para aprovechar la energía de los géiseres, ya que ahora estarán "libres de la cárcel de los superordenadores" y requerirán piezas más sencillas para su elaboración.

Al mismo tiempo, los elementos básicos para inaugurar una fábrica deberían ser accesibles de la manera más eficiente en los diferentes rincones del escenario. Coffee Stain también promete algunos ajustes en las recetas para crear elementos y equipo, que pueden requerir más o menos recursos específicos. La intención es reducir el nivel de estrés que se aplica a los jugadores dependientes de la interconexión de estructuras avanzadas.

Con esto, los trenes tampoco requerirán ordenadores para construirse, algo que los hace mucho más útiles en los primeros compases de juego y las computadoras ya no requerirán tornillos, elemento que producía un cuello de botella en la producción. "Hemos hecho algunos cambios para asegurarnos que tengas acceso a algunas de las herramientas más útiles antes de llegar al final del juego", que incluye máscaras de gas, la mochila propulsora, camiones y trenes.

Sinopsis

“Domina la naturaleza construyendo enormes fábricas por todo el paisaje. Expándelas donde y como quieras. El planeta es rico en valiosos recursos naturales esperando a que los uses. Como empleado del FICSIT, tu deber es asegurarte de que estos se aprovechan al máximo. Construye fábricas con eficacia, o crea intrincadas redes de cintas transportadoras para cumplir todas tus necesidades. El objetivo: minimizar el trabajo manual”, describe la sinopsis del juego.

Satisfactory

Desde la desarrolladora se confirma que la versión 1.0 también promete facilitar la generación de energía, en particular durante los momentos iniciales de la aventura.

Además, el estudio promete varias mejoras de rendimiento, reducir sus requisitos de VRAM y mejorar problemas como el renderizado de sombras y el soporte para DLSS y FSR.

Por último, sus creadores también advierten que el juego aumentará de precio poco antes de su debut, como forma de reflejar el aumento de funciones que ofrece el programa.

