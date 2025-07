Haneda Girl, una oda a los pixel art parapetado en la acción y la resiliencia

Tenía muchas ganas de probar Haneda Girl, el nuevo videojuego de Studio Koba. La culpa de todo la tiene su anterior trabajo, Narita Boy, que consiguió volver a enamorarme de los pixel art y mi época de niñez en los ochenta. Un título que destilaba pasión y mimo y que vuelve a replicarse en Haneda Girl, un juego de acción y plataformas en 2D. Studio Koba ha puesto toda su alma en esta obra, y eso se nota en cada detalle: desde la música pegadiza que consigue llevarte en volandas en cada run hasta la fluidez y frenesí de los movimientos de la protagonista. Es un juego que te atrapa rápidamente por su apartado audiovisual y que consigue que te sientas parte de ese universo digital lleno de color y ritmo.

En esta ocasión encarnamos a Chichi Wakaba, una joven estudiante con habilidades excepcionales: es la mejor jugadora del mundo en Haneda Girl. Por esta razón, el profesor Nakamura (el creador del Reino Digital al que teníamos que devolver la memoria en Narita Boy) le encarga la misión de acabar con los hackernautas que ponen en riesgo la existencia del Imperio de Datos.

Con esa premisa, el título nos lanza a una aventura frenética que es pura adrenalina en la que morir es algo natural y aprender patrones de los enemigos para ir progresando, una necesidad imperiosa. Y para ello, el juego nos ofrece una maravillosa dualidad al poder elegir entre dos personajes: Haneda y M.O.T.H.E.R. aportando así variedad y una sensación de libertad absoluta para afrontar cada nivel. Haneda es esa figura ágil, capaz de volverse invisible y eliminar enemigos con un solo golpe —una especie de Spider-Man digital— pero frágil como cristal: un solo impacto puede hacerte reiniciar el nivel. Por otro lado, M.O.T.H.E.R., resistente y lento, ofrece esa calma necesaria en medio del caos: limpia salas enteras con su metralleta o aplasta enemigos sin esfuerzo. La posibilidad de cambiar instantáneamente entre ambos estilos abre un abanico estratégico que invita a experimentar sin límites.

El pixel art es una delicia visual.

Esa combinación disonante hace que cada partida sea única. Puedes comenzar con rapidez usando a Haneda para explorar o alcanzar zonas lejanas y luego activar a M.O.T.H.E.R. para rematar enemigos o afrontar situaciones más peligrosas. La interacción entre ambos personajes se vuelve casi natural: iniciar ataques rápidos y rematar con el mecha o usarlo como escudo cuando las cosas se complican. Esa fluidez en los cambios genera una sensación de control total sobre el ritmo del juego.

Cada nivel presenta desafíos diferentes: conseguir puntuaciones altas, explorar rutas alternativas o encontrar objetos ocultos mediante los archivos Floppy Codex —que aportan lore adicional e incentivan la exploración minuciosa—. La variedad constante evita que caigas en la monotonía; siempre hay algo nuevo por descubrir o alguna mecánica avanzada que dominar para desbloquear secretos fuera del mapa.

Visualmente, Haneda Girl deslumbra por su pixel art vibrante y lleno de detalles. Los efectos lumínicos acompañan cada movimiento rápido —como los dashs o los ataques— creando escenas impactantes visualmente. La banda sonora acompaña perfectamente esa acción frenética: temas pegadizos que refuerzan ese ritmo imparable sin resultar repetitivos ni cansinos.

Pero más allá de todo esto, lo que realmente conecta con el jugador es esa sensación de estar inmerso en un mundo digital vivo y palpitante. Cada nivel te desafía a ser más rápido, más inteligente y más creativo; te invita a pensar estrategias sobre la marcha mientras disfrutas del ritmo vertiginoso del juego. Es una experiencia adictiva porque premia tanto la precisión como la improvisación.

En definitiva, Haneda Girl es mucho más que un simple plataformas 2D; es una declaración de amor por el género elaborada a fuego lento. Es uno de esos títulos que te atrapan desde el primer segundo y no te dejan hasta haber exprimido cada secreto escondido en sus niveles. Sin duda alguna, estamos ante uno de esos juegos indie que demuestran que cuando hay pasión detrás, el resultado no suele defraudar aunque para ello debas morir un trillón de veces. Gajes del oficio y un plus de resiliencia.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave para Steam (PC) que nos ha facilitado Studio Koba a través de Game Press - Keymailer.