Los jugadores de 'NBA 2K20' rinden homenaje a Kobe Bryant

Todavía queda tiempo para que el mundo del deporte, y el mundo en general, se recupere de la trágica desaparición del campeón de la NBA Kobe Bryant, cuyo fatal desenlace, que también le costó la vida a su hija Gianna Maria y a otras siete personas, piloto incluido, se producía el pasado día 26 después de un accidente de helicóptero en Calabasas (California).

El sector de los videojuegos, a su manera, también está rindiendo homenajes a la leyenda: 2K Games y Visual Concepts, por ejemplo, con una actualización para NBA 2K20 que ha introducido una pantalla dedicada a la memoria de Bryant para celebrar su incalculable contribución a la historia del baloncesto.

Incluso los jugadores de NBA 2K20 recuerdan a Kobe Bryant. A estas horas, en los espacios sociales del título deportivo se están desarrollando varias iniciativas, y de hecho es casi imposible no toparse con grupos con el uniforme amarillo y morado de Los Angeles Lakers, el equipo al que dedicó toda su carrera.

Por ejemplo, hay grupos que se quedan quietos como si estuvieran frente a una hoguera en una vigilia. Puedes hacerte una idea más clara de cómo se están sucediendo estos homenajes dentro del juego con unas capturas que lo ejemplifican.

A very respectful tribute to Kobe Bryant can be seen when loading up 2K pic.twitter.com/FLKK7McELW