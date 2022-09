El nuevo modelo de Play Station que Sony tiene preparado para 2024

La PS5 ha dado mucho que hablar en estos últimos años y todos los gamers ya están expectantes para recibir el nuevo modelo que Sony está preparando. En principio, saldrá a la luz en 2024 pero ya se han filtrado algunas de las novedades que incluirá la nueva consola.

El mundo del las PlayStation ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo y se ha convertido en un producto muy usado tanto por jóvenes como mayores, El amplio catálogo de juegos comprende posibilidades para todos los públicos, desde Fornite pasando por el juego FIFA hasta otros como los Sims o juegos de aprendizaje, la hace muy atractiva para los hogares, tanto, que es bastante difícil hacerse con los nuevos modelos.

Las filtraciones en la industria sobre cómo será el próximo modelo de Sony ya son una realidad y 2024 será el año elegido para que salga a la luz. Los curiosos ya están atentos a todos los anuncios que se tratan de cambios en el diseño muy interesantes. Actualmente la PS5 se comercializa en dos versiones, una que incluye el lector de discos y la otra, que está orientada solo para lo digital. Lo que quieren hacer los fabricantes es acabar con esta división y crear un modelo único en el que no se incluya el lector de discos. Esto no quiere decir que no haya, sino que el lector de discos hay que conectarlo a la PS5 a través de un USB-C. Esto significa que si el lector se estropea por cualquier motivo, no es necesario cambiar la consola sino que se puede comprar otro y conectarlo a la PlayStation.

Lo que también se está hablando es que de las dos versiones que existen actualmente en el mercado, la que incluye el lector de discos incluido podría ser descontinuada, para que solo estuviese el modelo desmontable. Por otra parte, se plantea una consola Slim, que suele llegar años después de la vente de una primera plataforma. Esta deducción tiene sentido porque, como la consola no incluye lectora de discos, la unidad podría reducir su tamaño y su peso, haciéndola más ligera y con una forma diferente.

La llegada de la nueva consola se espera con los brazos abierto y ya la empresa ha dado datos de producción. En el próximo 2023, Sony prevé producir 18,5 millones de unidades de la nueva consola con la idea de cubrir la demanda que se genera. En el caso de la anterior PS5 son muchos los que todavía hoy esperan su llegada en largas colas aguardando a lleguen algunas unidades a las tiendas. El poco stock ha hecho que estén muy cotizadas y por ello la nueva PlayStation está haciendo planes sobre su producción.

Finalmente, los cambios van a ser notorios sobre todo en el modelo pero hay que tener en cuenta que el hardware incluido en esta versión de la consola será básicamente el mismo que tiene las que se encuentran en el marcado actualmente. La llegada de la nueva PS5 cambiará su aspecto físico con la intención de hacerla más estética y ligera para integrarla de una forma perfecta en el hogar. Además, se incrementará en 50 euros el precio de cada consola.