Pokémon TCG Pocket: descubre cómo hacerte con una carta especial y limitada para canjear gratis

La aplicación que ha simplificado el clásico juego de cartas coleccionables de Pokémon para dispositivos móviles ‘Pokémon TCG Pocket’, ha superado otra meta. Su comunidad de jugadores ha logrado hacerse con un total de 40 mil millones de cartas y, para celebrar este momento, podrás obtener una carta promocional gratuita, que estará disponible hasta el 30 de abril de 2025.

¿Cómo hacerte con la carta limitada?

La carta Pokédex es una tarjeta con arte exclusivo que presenta a los tres Pokémon iniciales: Squirtle, Charmander y Bulbasaur, junto con Pikachu. Aunque la tarjeta no es especialmente valiosa en términos de jugabilidad, su diseño es muy capaz de atraer tanto a coleccionistas como a quienes disfrutan de los detalles visuales. Para obtenerla, solo es necesario iniciar sesión y hacer clic en el icono de “Regalos” en la esquina superior derecha.

En la información relativa al anuncio de The Pokémon Company, no se especifica cómo se ha logrado adquirir exactamente los 40 mil millones de cartas, pero se puede suponer que provienen de diversas fuentes dentro del juego. Este formato invita a sus jugadores a abrir paquetes de cartas, crear nuevas mediante Pack Points o incluso recibir tarjetas promocionales como la actual. Sin embargo, es probable que la mayoría provengan de los paquetes de cartas estándar, que es la opción más sencilla para añadir cartas al mazo.

En esta línea, los jugadores que optan por la versión gratuita reciben un par de paquetes diarios, algo que limita la cantidad de cartas raras que pueden conseguir, pero los poseedores de una suscripción Premium, sin embargo, disfrutan de una oportunidad adicional al día, además de la posibilidad de comprar más paquetes usando PokéGold, la moneda del juego.

Restricciones en el comercio de cartas

El sistema de comercio de cartas, tan solicitado por los jugadores desde el lanzamiento del juego, finalmente está de camino, pero no sin una serie de restricciones que han dejado a muchos usuarios desconcertados. Aunque la idea de intercambiar cartas se percibía como una oportunidad muy interesante, las actuales limitaciones parecen haber reducido su atractivo. Para comenzar, no todas serán comerciables. Esto ha generado preocupaciones sobre la integridad de las colecciones, ya que los jugadores no podrán intercambiar ciertas cartas, incluso si no las necesitan. Además, solo se podrán cambiar cartas de la misma rareza, lo que limita aún más las opciones.

La función de intercambio de cartas está programada para su lanzamiento en enero de 2025. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta, se espera que coincida con la introducción de nuevos paquetes, posiblemente entre el 29 y el 30 de enero. Inicialmente, los intercambios estarán sujetos a estas restricciones:

Amigos en el juego: Solo podrás intercambiar cartas con jugadores que tengas agregados como amigos en la aplicación.

Rareza de las cartas: Los intercambios estarán limitados a cartas de la misma rareza. Por ejemplo, podrás intercambiar cartas de rareza estándar entre los niveles 1 y 4, así como cartas de rareza estrella de nivel.

Para agravar la situación, a la hora de realizar un intercambio, será necesario consumir un objeto específico, aunque aún no se ha detallado cuál será este recurso. Las cartas más raras, como las de dos, tres estrellas y las “Crown Rare”, no se podrán intercambiar en absoluto, algo que afectará a la flexibilidad del sistema de comercio. Estas son un tipo especial de cartas dentro de ‘Pokémon TCG’ como las de la colección “Crown Zenith” y aunque el término no es parte oficial del vocabulario estándar, en todas las ediciones del juego se utiliza para describir cartas extremadamente raras y valiosas que presentan características únicas, a menudo asociadas con una edición o colección especial.

En muchos casos, estas cartas incluyen:

Diseños de Edición Especial: Las Crown Rare suelen tener un arte especial, con hologramas, texturas y detalles que las hacen visualmente impresionantes.

Alta Rareza: Se encuentran en las colecciones más raras y limitadas, y suelen estar disponibles sólo a través de lanzamientos especiales o eventos de promoción.

Poderosas y Cotizadas: En algunos casos, estas cartas incluyen Pokémon de gran poder o legendarios que atraen a los coleccionistas debido a su rareza y sus habilidades dentro del juego.

Un ejemplo reciente de cartas que podrían ser referidas como “Crown Rare” son las cartas incluidas en la colección "Crown Zenith", lanzada a principios de 2023, donde se encuentran Pokémon como Charizard o Mewtwo con arte y diseño exclusivo. Pero este término también se puede asociar con cartas de Pokémon V o Pokémon VMAX de alto nivel, o incluso con cartas alternativas de Pokémon míticos o legendarios que tienen un diseño excepcionalmente detallado. No obstante, es importante aclarar que la clasificación exacta y las cartas que se consideran Crown Rare pueden variar dependiendo de la edición del juego y del contexto en que se utilicen.

Una gran oportunidad para coleccionistas

A pesar de las restricciones en su sistema de comercio, la carta promocional es un gesto de agradecimiento a la comunidad que ha apoyado el juego hasta este punto. Por ahora, la promoción es una buena manera de celebrar este hito y recordar que, aunque el comercio aún no está a la altura de lo que algunos esperaban, el juego sigue ofreciendo cantidad de alicientes que mantienen a los jugadores motivados en el formato.