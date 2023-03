El presidente de Nintendo desmiente el lanzamiento de una nueva videoconsola

Aunque los rumores sobre un posible sucesor para Nintendo Switch no dejan de circular desde hace meses, en el seno de la compañía de entretenimiento japonesa aún se resisten a creer que haya llegado el momento de reemplazar el modelo de sistema.

En unas declaraciones a Associated Press, el presidente de Nintendo of America, Doug Bowser, se reafirma en que la actual versión del dispositivo “todavía tiene algunos años de vida”, resalta. “Como recientemente explicó el Sr. Furukawa, estamos entrando en territorio desconocido con la plataforma”, dijo Bowser.

Territorio desconocido

El ejecutivo refuerza las palabras de su jefe, el presidente de Nintendo de Japón, Shuntaro Furukawa, el cual afirmaba recientemente que el producto había entrado en "territorio desconocido" para el ciclo de vida de una plataforma tradicional. “Es alentador ver que la demanda sigue ahí. Así que no hay nada que anunciar sobre ninguna consola o dispositivo de futuro, seguimos siendo optimistas con Nintendo Switch”.

Para el presidente de Nintendo of America, algo que permite a Switch mantenerse en una posición sólida seis años después del lanzamiento oficial es su factor de dispositivo único. “Al ofrecer diferentes formas de jugar, compensa sus limitaciones de hardware y seguirá rindiendo con fuerza en los años venideros".

Otro factor que ha ayudado a la popularidad de la consola híbrida son sus frecuentes lanzamientos, cuyas producciones llegan tanto desde la propia factoría japonesa como desde desarrolladores terceros y empresas independientes.

Nintendo Switch todavía tiene grandes lanzamientos en la tienda

Para los próximos meses, la casa de entretenimiento ya ha anunciado el estreno de títulos tan esperados como ‘Bayonetta Origins’, ‘Pikmin 4’ y ‘Minecraft Legends’, entre otros que permanecen en desarrollo como ‘Metroid Prime 4’ y el nuevo capítulo de ‘Detective Pikachu’.

Sin embargo, su título más grande para 2023 promete ser ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’. Programado para mayo de este año, será el primer videojuego de la casa en publicarse con un precio recomendado de 70 euros, algo que según Bowser viene justificado por el contenido y la calidad que ofrece el título.

El ejecutivo asegura que los jugadores se sentirán compensados por la inversión. También refuerza que este precio de venta no se convertirá, a partir de ahora, en el estándar de Nintendo, ya que la empresa seguirá estudiando sus futuros productos y decidirá en cada caso.