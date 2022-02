No te pierdas los primeros detalles de Street Fighter 6 ¿Qué le pasa a Ryu?

Seis años después del lanzamiento de la última entrega numerada de la franquicia ‘Street Fighter’, Capcom ha anunciado ‘Street Fighter 6’, un nuevo capítulo del popular juego de lucha de la compañía. El anuncio se ha realizado sin aportar demasiados detalles, ya que no se ha desvelado fecha de lanzamiento ni plataformas de destino para el software. No está de más comenzar recordando que el último título de la franquicia, ‘Street Fighter V, no fue lanzado para plataformas Xbox, dejando el juego restringido a PlayStation 4 en consola, algo que ha sido motivo de crítica constante durante toda la trayectoria de la entrega.

El anuncio se acompaña del pertinente tráiler de presentación con el cual la desarrolladora con base en Osaka confirma que ‘Street Fighter 6’ se encuentra en proceso de producción. En el clip podemos observar al personaje principal de la franquicia, Ryu, pero modelado sobre un aspecto muy diferente al de iteraciones anteriores. También se puede echar un primer vistazo al nuevo retador, Luke, un personaje del elenco de la quinta entrega numerada que al parecer tendrá un papel clave en el próximo proyecto. Y poco más, ya que lamentablemente en el vídeo no se ofrecen detalles de la jugabilidad o el aspecto técnico.

Para conocer las características y nuevos elementos de la producción, la desarrolladora emplaza a sus seguidores hasta el próximo verano, que como sabes abarca los meses de junio, julio y agosto, esto quiere decir que es muy probable que se libere información sobre el nuevo juego de lucha durante el E3 de este año. Otro detalle que no pasa por alto, a pesar de no tener fecha confirmada, es que hay muchas probabilidades que su lanzamiento se produzca de cara a la campaña de navidad, ya que la franquicia conmemora su 35º aniversario este mismo año.

Además de oficializar el desarrollo de ‘Street Fighter 6’, la empresa de software también ha aprovechado para anunciar el lanzamiento de una colección de juegos de lucha que se pondrá a la venta el 24 de junio de este año. En ella se incluirán diez juegos entre los que destacan títulos de la franquicia ‘Darkstalkers’, ‘Super Puzzle Fighter II Turbo’, ‘Red Earth’, ‘Hyper Street Fighter II’ y otros.