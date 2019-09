El programador de 'Sonic The Hedgehog' anuncia el desarrollo de un juego nuevo

En muchos casos, y a pesar de la impertinente juventud de la industria del ocio electrónico, los usuarios de videojuegos son capaces de reconocer y valorar sus orígenes. Seguramente el nombre de Yuji Naka no te diga nada, pero se trata del programador jefe de la serie Sonic The Hedgehog y ex jefe del Sonic Team, un departamento de programación interno de SEGA, que ha brindado muchas alegrías a las arcas de la casa de Shinagawa.

Cuando esperábamos que el maestro de la programación nacido en la prefectura de Osaka en septiembre de 1965 gozará de una plácida jubilación en su tierra natal, sorprende a propios y extraños revelando, al menos, su participación en un nuevo juego de acción bajo el sello Square Enix.

Con un mensaje en respuesta a las plegarias de sus seguidores durante las últimas décadas, Naka publicaba una imagen recogida en la sede de Square Enix para confirmar el compromiso con el proyecto, y de paso, desatar una expectación inaudita, con toda probabilidad, sobre una nueva propiedad intelectual. De hecho, el programador de Sonic preguntaba en redes sociales a sus seguidores: "¿Cuántos juegos podría hacer un jubilado, incluido el juego de acción que estoy desarrollando con Square Enix ahora?". Las declaraciones de Naka subrayan la intención de crear un título capaz de satisfacer los gustos y necesidades de un público extremadamente heterogéneo, como sucedió con Sonic The Hedgehog.

En estas, tan sólo podemos esperar el anuncio oficial del nuevo proyecto de Yuji Naka y descubrir cómo se van a delinear los contornos lúdicos, narrativos y artísticos propuestos por el maestro nipón. ¿Quizá en la próxima generación? Quizá meses después del lanzamiento de PlayStation 5 y Xbox Scarlett.