Si tienes el proyecto para crear un videojuego no pierdas de vista esta nueva incubadora

Más temprano que tarde, arrancar cualquier tipo de proyecto sin el apoyo adecuado se convierte en una vía muerta. No es, por tanto, ningún secreto que el más nimio auxilio, aval o asistencia, actualmente es un pilar fundamental para superar los muchos obstáculos que encuentran los emprendedores. Trabajar, desarrollar y recibir consejos especializados destinados a la mejor planificación, promoción y, por último, lanzamiento de este innovador proyecto en el que hemos

depositado toda nuestra confianza, es el sueño de cualquier desarrollador. En nuestro país por desgracia no abundan estas oportunidades, precisamente por esto nos ha llamado poderosamente la atención Madness Ventures.

Por lo que sabemos, se trata de una división de Product Madness que llega con un programa único de incubación de proyectos diseñado para brindar apoyo a cualquier tipo de desarrollador de ocio interactivo, con la finalidad de proporcionar las herramientas y el apoyo necesario para llevar al mercado videojuegos para móviles de carácter gratuitos (free to play) basados en el factor suerte. La compañía no es ninguna desconocida, en absoluto, ya que cuenta con experiencia en desarrollo de juegos y es responsable de éxitos del calibre de ‘Heart of Vegas’, ‘Lightning Link’ o ‘Cashman Casino’ entre otros.

La incubadora tiene como propósito incentivar a los usuarios con un programa que ofrece, además de financiación para cada etapa del desarrollo, acceso a los recursos de la compañía, contacto directo con algunos de sus miembros más reputados, mentorías personalizadas, así como recursos creativos y comerciales, siempre manteniendo la independencia creativa. Eso sí, para acceder a este programa global y entrar en el proceso de selección, será necesario cumplir una serie de requisitos.

Como podrás comprobar, es posible elegir cualquier género F2P (Free to play) siempre y cuando el juego ofrezca un fuerte elemento de oportunidad (actualmente no contemplan iniciativas hipercasual, mid-core o hardcore) e incluir elementos innovadores que puedan distinguirse fácilmente de la competencia. La intención es fomentar la creación de juegos para dispositivos móviles que dibujen el futuro de este tipo de títulos. A cambio, como es lógico, solicitan una parte de los ingresos generados si el juego monetiza.

"Madness Ventures es la incubadora soñada por los desarrolladores de juegos más ambiciosos cuya idea de juego móvil sea innovadora, gratuita y diseñada en torno al azar", nos comenta Zvika Pakula, vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios. “Con un amplio catálogo de juegos de éxito mundial desarrollados internamente, estamos listos para brindar nuestra experiencia a la próxima generación de desarrolladores”, finaliza.

No lo dudes, si crees que tu proyecto es bueno y cumples los requisitos, no dejes de pasar por la página de la compañía y echar un vistazo al cuestionario. Seguirás manteniendo la plena propiedad de tu IP, soporte continuo, orientación y un soporte que llega con el objetivo de garantizar que tu proyecto tenga la oportunidad de tener el mayor de los éxitos. ¿A qué esperas?