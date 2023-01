Se publica media hora de Skull and Bones tras anunciar otro retraso en su lanzamiento

Cumpliendo con lo prometido, Ubisoft ha presentado algunas novedades sobre el estado de ‘Skull and Bones’, videojuego que va camino de batir el récord de retrasos en la historia de la industria. Con un vídeo que se extiende más allá de la media hora de duración se ofrecen algunas secuencias en tierra y mar.

La sesión comienza en el suelo, un tipo de jugabilidad que no debería sorprender, ya que la empresa de entretenimiento ha mostrado en otros vídeos que la aventura de piratas incluirá momentos de exploración en tierra, donde será posible encontrar misiones extra, comercios para negociar equipo y mejorar el barco. En todo caso, la nueva muestra es una forma de garantizar que el producto se mantiene en producción y que se lanzará en algún momento de este año, aunque tras seis desplazamientos se mantenga sin fecha actualizada.

El agua es el elemento natural de Skull and Bones

Joel Janisse, director narrativo del proyecto, ofrece muestras de los patrones de exploración en agua navegando con su barco. En la nave será posible adoptar una vista en primera persona, bien con la cámara situada en una posición más lejana que muestra todo el conjunto, o desde la parte superior con la tripulación en la torre de vigilancia. A través de la participación de una especie de mira el jugador podrá identificar el botín de los barcos y alrededores.

Según el equipo de ‘Skull and Bones’, el videojuego pretende ofrecer diferentes tipos de barcos para distintas situaciones. A juzgar por las novedades, parece que se aportarán soluciones ya sea para combate, para transportar grandes cantidades de carga o incluso para navegación rápida, así como pequeñas embarcaciones para adentrarse en aguas poco profundas que pueden utilizarse para cazar animales acuáticos.

Las batallas navales comienzan un poco más tarde, donde además de enfrentarse a barcos enemigos, los desarrolladores también atacan una base terrestre, algo que ya hemos visto con anterioridad en ‘Assassin's Creed IV: Black Flag’, que sirvió de inspiración para ‘Skull and Bones’.

Como de costumbre, la empresa ha consultado a expertos en la cultura de la costa africana, que es la región en la que se desarrolla, para ofrecer una ambientación lo más real posible, ya sea con los diferentes lenguajes, la vestimenta, arquitectura, el tipo de barcos usados y más.

Acciones en picado

Sin lugar a dudas, la empresa no parece comenzar el 2023 con buenas perspectivas. Tras conocerse a través de su informe financiero la cancelación de 3 proyectos para "optimizar costes", así como el sexto desplazamiento en el estreno de ‘Skull and Bones’, la empresa ha visto caer sus acciones. Según reflejan los datos difundidos por Financial Times, desde el anuncio de la cancelación de los proyectos, la compañía ha sufrido una considerable caída en bolsa.

Y hay más. En un correo electrónico enviado por Yves Guillemot al equipo de Ubisoft, el CEO de la compañía revela su deseo de mejorar en los próximos proyectos: "Hoy, más que nunca, necesito toda vuestra energía y compromiso para garantizar que volvamos al camino del éxito", dice Guillemot.

"También insto a cada uno de ustedes a ser especialmente cuidadosos y estratégicos con gastos e iniciativas para garantizar que seamos lo más eficientes posible. La pelota está en tu tejado para entregar esta alineación a tiempo, con el nivel de calidad esperado, y mostrar a todos lo que somos capaces de lograr", concluye Guillemot. Efectivamente, Ubisoft se enfrenta a un momento delicado. La compañía tiene proyectos ambiciosos pendientes de estreno, como todas las entregas prometidas de la franquicia ‘Assassin's Creed’, así como ‘Beyond Good and Evil 2’, ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, incluso, el propio ‘Skull and Bones’.