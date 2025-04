Los rallies continúan en WRC por Suecia y Grecia con su nuevo contenido de temporada

Hacía tiempo que no me ponía de nuevo al volante de un título de conducción de rallies. Hasta ahora. Guardaba con especial cariño mis primeras frenadas, aún sin carné de conducir, jugando a Colin McRae Rally a finales de los 90. Por eso me hacía especial ilusión retomar esas sensaciones con el último título de Codemasters, el estudio responsable de la citada saga y que volvía hace ahora dos años al barro y la gravilla con EA Sports WRC, una licencia que llevaba un tiempo dando bandazos y sin un rumbo coherente y que con los desarrolladores británicos ha conseguido acelerar y meter la sexta marcha para devolvernos a los amantes del mejor campeonato de rally del mundo de una conducción satisfactoria y divertida.

EA Sports WRC Género: Simulación Lanzamiento: 25 de marzo Desarrolladora: Codemasters / EA Plataformas: PC, PS5 y Xbox Series Textos: Español Voces: Español Precio: 10 €

Y tras casi dos años en el mercado, Electronic Arts ha publicado recientemente Hard Chargers (Poderío Enérgico en español), el segundo DLC de EA SPORTS WRC 24 Season Expansion que profundiza en los aspectos más icónicos del Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA desde los años 70 hasta la actualidad, destacando nuevas rutas por terrenos de nieve y grava.

En esta recomendable expnasión, los jugadores se enfrentarán a los desafíos extremos de las resbaladizas condiciones invernales de Umeå, Suecia, y pondrán a prueba su precisión y habilidades técnicas en los puertos de montaña bordeados de rocas de la nueva etapa de Harvati, Grecia.

En ambas localizaciones, se ubican seis etapas que recrean con precisión las carreteras del mundo real de las últimas temporadas del WRC.

Además, como es marca de la casa, ambas etapas se pueden recorrer en ambos sentidos, junto con versiones más cortas que aportan más variedad todavía.

Y al igual que en otras etapas del título base, podremos competir con condiciones meteorológicas y momentos del día diferentes. Y como añadido extra, las etapas del Rally de Grecia están disponibles también en diversas estaciones del año.

El Xsara 99 se moverá a las mil maravillas en los tramos de gravilla griegos.

Pero aquí no acaba la cosa. Porque si hablamos de vehículos, pieza angular del título, Hard Chargers añade seis nuevos vehículos para que los jugadores los lleven al límite desde el Ford Focus WRC ‘99 hasta el aspirante de Hyundai al campeonato de 2021.

Además, el paquete de contenido contiene 18 nuevas decoraciones para una serie de coches nuevos y existentes, incluida la famosa decoración del Peugeot 206 Rally y dos nuevas decoraciones para el Ford Focus RS Rally.

Yno podía faltar un clásico porque los jugadores podrán vivir 16 nuevos momentos de la historia del WRC en el juego, replicando la victoria del Ford Fiesta Rally3 en el Rally de Suecia 2022 Junior WRC, la batalla triunfal del Hyundai i20 Coupe WRC 2021 en España y luchar por la victoria en las carreteras de alta velocidad del Rally de Finlandia con el Ford Escort RS 1600 MK1.

Nosotros hemos probado el título en PC y con la configuración máxima y en modo ultrapanorámico (muy recomendable por cierto) el título corre a la perfección en un AMD Ryzen 5700X3D, 32GB DDR4 y una Nvidia RTX 5070Ti.

En definitiva, un contenido imprescindible para todo amante del género ya que justifica con creces los añadidos y expande de manera coherente su trazado. Además, es todo un homenaje a los pilotos y coches icónicos de la prueba que dieron todo por alcanzar la victoria, todo un acicate para que los que cogemos el mando hagamos lo mismo.

Hemos podido probar WRC y su nuevo contenido Hard Chargers gracias a sendas claves que nos ha enviado EA España.