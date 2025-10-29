Stray, la aventura de un gato callejero, encabeza los juegos de PlayStation Plus para noviembre

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha revelado los nuevos títulos que formarán parte del catálogo mensual de PlayStation®Plus durante noviembre. Las incorporaciones estarán disponibles del 4 de noviembre al 1 de diciembre, sin coste adicional para los suscriptores de los niveles Essential, Extra y Premium.

El gran protagonista del mes es Stray, el aclamado título independiente que permite al jugador vivir una aventura desde la perspectiva de un gato callejero. Ambientado en una ciberciudad oscura y decadente, iluminada únicamente por luces de neón, el juego invita a explorar callejones laberínticos, resolver misterios y convivir con robots que parecen haber perdido la chispa de la humanidad. Su atmósfera única y su sensibilidad narrativa lo convirtieron en uno de los juegos más comentados de su año de lanzamiento, y su llegada a PlayStation Plus lo vuelve a poner en el foco de la comunidad.

Junto a esta propuesta narrativa, el servicio suma también EA SPORTS™ WRC 24, el nuevo juego oficial del Campeonato Mundial de Rally desarrollado por el equipo responsable de la saga Dirt Rally, que ofrece coches, equipos y pilotos reales de la temporada 2024, así como una amplia variedad de modos de juego que incluyen construcción de vehículos y recreaciones de momentos históricos del rally. Completa el trío del mes Totally Accurate Battle Simulator, un simulador de estrategia que apuesta por el humor y el caos gracias a su motor de físicas exageradas y la posibilidad de crear ejércitos, facciones y mapas personalizados.

Además de los juegos, los suscriptores podrán acceder a packs exclusivos para títulos populares como Fortnite, Call of Duty: Warzone, Rocket League, Apex Legends, Fall Guys o Roblox, disponibles también sin coste adicional a través de PlayStation®Store.

Con estas novedades, PlayStation Plus inicia noviembre combinando exploración narrativa, velocidad sobre pistas de tierra y estrategia desenfadada, con Stray brillando como la experiencia más destacada del mes.