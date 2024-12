The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim llega a PUBG MOBILE en una épica colaboración

Los jugadores de ‘PUBG MOBILE’ no paran un segundo ni para tomar aire. Lo próximo: un evento de colaboración en asociación con Warner Bros. Pictures para celebrar el lanzamiento de la película de animación ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’. Esta nueva producción de New Line Cinema, Warner Bros. Animation y Wingnut Films promete unir dos mundos legendarios a través de las características del famoso Battle Royale y la épica narrativa de la saga. La colaboración, por tiempo limitado, introduce eventos especiales, misiones y elementos estéticos directamente inspirados en el universo de la Tierra Media.

Un evento lleno de desafíos

Así, hasta el 7 de enero, podrás participar en el evento “Allies of the Realm”. En este espacio el principal objetivo es defender el legendario Hornburg, donde los participantes se enfrentarán a misiones diarias adaptadas en dos niveles de dificultad: Normal y Élite. Estos desafíos permitirán demostrar tu valía en el campo de batalla y acumular puntos que se traducen en recompensas.

Aquellos que opten por los retos Élite tendrán la oportunidad de obtener los tesoros más codiciados del reino, consolidándose como los mejores guerreros. Además, el evento presenta pruebas adicionales pensadas para medir tanto la valentía como el ingenio, fortaleciendo el vínculo entre la narrativa y la experiencia dentro del juego.

Recompensas inspiradas en la Tierra Media

Entre los objetos disponibles destaca el conjunto de personaje “Skadiwynn Sentinel”, el aspecto para el rifle de francotirador “Gungnir M24” y la icónica escopeta doble barril “Gjallarhorn Double Barreled Shotgun”. Cada elemento ha sido diseñado para capturar la esencia épica de los relatos de Tolkien, sumergiendo a los jugadores en una experiencia visual y temática inolvidable.

Anthony Crouts, director senior de marketing de ‘PUBG MOBILE’, expresó: “Nos esforzamos constantemente por ofrecer contenido que supere las expectativas de nuestra comunidad. Con esta colaboración, los jugadores pueden disfrutar de lo mejor de ambos universos”.

Por su parte, Cameron Curtis, vicepresidente ejecutivo de marketing digital global de Warner Bros. Pictures, destacó: “Esta alianza brinda una nueva dimensión a la campaña de la película, al integrar el poder del gameplay con el atractivo cinematográfico. Creemos que los jugadores disfrutarán de esta experiencia que combina lo mejor de ambas industrias”.

The War of the Rohirrim

Ambientada 183 años antes de los eventos de la trilogía original, ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’ centra su atención en la historia de Helm Hammerhand, legendario Rey de Rohan. La película narra la defensa del Hornburg frente al ataque de Wulf, un líder decidido a vengar la muerte de su padre y reclamar el trono de Rohan. En medio de esta situación crítica, Héra, la valiente hija de Helm, emerge como una figura clave al liderar a su pueblo en una resistencia desesperada contra el enemigo. La narrativa refleja la fortaleza y el sacrificio necesarios para enfrentar una amenaza existencial.

Un evento digno de la Tierra Media

En todo caso ya puedes descargar esta actualización y explorar el contenido especial. La colaboración estará disponible hasta el 7 de enero, un periodo que abarca tiempo suficiente para reclamar las recompensas exclusivas. Esta asociación también refuerza el compromiso de ‘PUBG MOBILE’ de seguir innovando en sus experiencias de juego, presentando colaboraciones de alto nivel que conectan a los jugadores con universos icónicos de la cultura pop. No está de más recordar que puedes descargarlo gratis desde la App Store o Google Play.