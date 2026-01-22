Ubisoft actualiza Far Cry 3, Blood Dragon y Primal para disfrutarlos a 60 FPS en PS5 y Xbox Series X|S

Far Cry 3 es uno de los títulos más icónicos de la saga.

Ubisoft ha anunciado que ya está disponible la actualización gratuita que añade soporte para 60 fotogramas por segundo a Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon y Far Cry Primal en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Gracias a esta mejora, todos los títulos de la franquicia lanzados a partir de Far Cry 3 ya pueden disfrutarse a 60 FPS en las consolas de última generación.

Aprovechando la potencia del hardware actual, esta actualización ofrece una segunda vida a tres de los juegos más icónicos de la saga, con una experiencia más fluida, una respuesta mejorada en los controles y una sensación general más moderna. El anuncio llega, además, en un momento especial para la franquicia, que celebrará su 22º aniversario en marzo de 2026.

Cada uno de los títulos se beneficia de forma notable del aumento de la tasa de fotogramas. En Far Cry 3, los jugadores pueden volver a las islas Rook para enfrentarse a Vaas Montenegro, uno de los villanos más recordados de los videojuegos, disfrutando de una exploración, sigilo y combates más suaves y envolventes.

Far Cry 3: Blood Dragon refuerza su identidad exagerada y cargada de neón, inspirada en el cine de acción de los años 80, con un movimiento y un manejo de armas mucho más fluidos que potencian su energía explosiva e irónica.

Por su parte, Far Cry Primal gana en inmersión al ofrecer un combate más preciso y un movimiento impecable en su salvaje mundo prehistórico, mejorando la sensación de supervivencia en la Edad de Piedra.

La actualización se aplica de forma automática a los usuarios que tengan estos juegos en formato digital en las plataformas compatibles.

Rebajas para disfrutarlos

Para celebrar esta mejora, Ubisoft ha anunciado importantes descuentos en la PlayStation Store, disponibles del 21 de enero al 4 de febrero: un 60 % de descuento en Far Cry 3: Blood Dragon, y un 75 % de descuento tanto en Far Cry 3 como en Far Cry Primal (Apex Edition).

Además, estos títulos pueden jugarse sin coste adicional para los suscriptores de Ubisoft+, PlayStation Plus en sus niveles Extra y Premium, y Xbox Game Pass Ultimate. Con esta actualización, Ubisoft refuerza su apuesta por mantener vivo el legado de Far Cry y facilitar que nuevas y veteranas audiencias redescubran la saga en las mejores condiciones posibles.