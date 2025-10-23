El 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero lideró a unos 200 guardias civiles que irrumpieron armados en el Congreso de los Diputados tratando de dar un Golpe de Estado

El 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero encabezó a unos 200 guardias civiles que irrumpieron armados en el Congreso de los Diputados durante la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Los disparos al techo y el grito de “¡Quieto todo el mundo!” se convirtieron en una de las escenas más icónicas de la democracia española.

Al mismo tiempo, el capitán general Jaime Milans del Bosch ordenó sacar los carros de combate a las calles de Valencia, mientras el general Alfonso Armada maniobraba desde la sombra en busca de apoyo. Finalmente, el mensaje televisado del rey Juan Carlos I, pronunciado en defensa del orden constitucional, selló el fracaso definitivo del golpe y reafirmó el rumbo democrático del país.