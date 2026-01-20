Los agentes caninos de la Guardia Civil inspeccionan los trenes siniestrados de Adamuz en busca de víctimas y pruebas clave

Los agentes caninos de la Guardia Civil participan activamente en las labores de inspección de los trenes siniestrados en Adamuz, accediendo al interior de los vagones afectados por el accidente ferroviario para localizar restos humanos y posibles evidencias que permitan avanzar tanto en la identificación de las víctimas como en la investigación de lo ocurrido.

Los perros especializados recorren el interior de los convoyes, muchos de ellos gravemente deformados por el impacto, en un trabajo minucioso que se desarrolla en paralelo a las tareas de los equipos de rescate y forenses. Su intervención resulta clave en zonas de difícil acceso, donde el amasijo de hierros complica la inspección visual.

La actuación de las unidades caninas se enmarca en el amplio dispositivo de emergencia y seguridad desplegado tras el siniestro, con el objetivo de no dejar ninguna zona sin revisar y esclarecer completamente las circunstancias de uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España.