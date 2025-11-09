Sevilla no se inunda porque se desborda el río, se encharca por un problema de insuficiencia de la red de colectores y de falta limpieza en los elementos de drenaje que son las alcantarillas en las zonas más sensibles a las inundaciones, así lo detalla Indalecio de la Lastra, ingeniero de caminos, ex consejero de Emasesa y presidente la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.