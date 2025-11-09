El análisis del ingeniero Indalecio de la Lastra sobre las inundaciones de Sevilla el pasado 29 de octubre
Las defienciencias de la ciudad analizadas por el experto Indalecio de la Lastra en casos de emergencia climática
Sevilla no se inunda porque se desborda el río, se encharca por un problema de insuficiencia de la red de colectores y de falta limpieza en los elementos de drenaje que son las alcantarillas en las zonas más sensibles a las inundaciones, así lo detalla Indalecio de la Lastra, ingeniero de caminos, ex consejero de Emasesa y presidente la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.