La Guardia Civil inmoviliza el vagón 6 del Iryo para analizar su posible relación con el accidente

La Guardia Civil ha inmovilizado el vagón 6 del tren Iryo, el primero que descarriló, para analizar su posible relación con las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y que deja un balance de 41 víctimas mortales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto el foco este martes en dicho coche 6 del Iryo que circulaba en dirección a Madrid cuando impactó con el Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.