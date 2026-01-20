La respuesta solidaria de la ciudadanía andaluza se ha hecho patente tras el grave accidente ferroviario de Adamuz, con una movilización masiva en los centros de transfusión. En apenas unas horas se han recogido casi 3.000 bolsas de sangre, una cifra tres veces superior a la habitual, destinada a reforzar las reservas y atender a los heridos.

Hospitales y puntos móviles han ampliado horarios ante la afluencia constante de donantes, mientras las autoridades sanitarias agradecen la colaboración y recuerdan que todas las donaciones cuentan para mantener el suministro en los próximos días. El gesto colectivo subraya la capacidad de Andalucía para unirse en momentos críticos.