Bellavista rinde homenaje a los prisioneros políticos que levantaron el Canal de los Presos
La arqueóloga Laura Muñoz-Encinar lidera un proyecto de investigación en el CSIC sobre el campo de concentración de Los Merinales en Bellavista
En el marco del programa de actividades organizadas con motivo del centenario del barrio, impulsado por su área social, se ha organizado una visita al campo de concentración donde Muñoz ha detallado a vecinos y adolescentes de los institutos colindantes avances de una investigación que busca reparar la memoria histórica de los familiares.