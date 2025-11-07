Bellavista rinde homenaje a los prisioneros políticos que levantaron el Canal de los Presos

La arqueóloga Laura Muñoz-Encinar lidera un proyecto de investigación en el CSIC sobre el campo de concentración de Los Merinales en Bellavista

El CSIC investiga el campo de concentración de Los Merinales en Bellavista

Familiares de los presos políticos hacen una ofrenda floral en el campo de concentración. / Rafa del Barrio

En el marco del programa de actividades organizadas con motivo del centenario del barrio, impulsado por su área social, se ha organizado una visita al campo de concentración donde Muñoz ha detallado a vecinos y adolescentes de los institutos colindantes avances de una investigación que busca reparar la memoria histórica de los familiares.

También te puede interesar

Lo último

stats